Мечтата ѝ се сбъдна: Алекс Богданска украси Vogue (СНИМКИ)

Александра Богданска е една от най-популярните жени в България, успешен модел и инфлуенсър. Тя е участвала в много рекламни кампании, като преди броени часове се похвали в социалните мрежи, че една от мечтите ѝ се е сбъднала и снимки с нея са поместени в престижното модно списание Vogue, Великобритания. На кадрите, публикувани в августовския брой на изданието, родната красавицата позира с бижутата на българския бранд Studio Zard. Алекс не скри радостта си и определи това като "сбъдната мечта".

В профила си в Instagram Богданска публикува снимки от фотосесията, както и моменти зад кадър, които показват работата по проекта. Фотографът е Златимир Араклиев.

Похвали за Алекс

Постът на Богданска бързо събра много харесвания и положителни коментари.

"Хайде скоро и корица там 👏"

"Ти си родена за този момент! Пожелавам ти още много такива."

"Това са твоите моменти…още след онзи червен килим бях сто про сигурна, че към теб идват невероятни проекти!!! Страхотни сте! Всички, които стоят зад този проект, имате повод и заслужавате да сте горди!!!"

За бижутата на Studio Zard

"Studio Zard разкрива една по-умерена страна на лукса чрез скулптурни бижута, създадени така, че да носят усещане за дълбока лична свързаност. Отличаваща се с органични текстури и прецизна изработка, марката създава изделия, които се превръщат в част от идентичността на притежателя, а не просто в поредния аксесоар", пишат от Vogue.

Брандът е основан през 2019 г. от Тио Торосян и Иван Валериев, водени от споделена страст към майсторството и индивидуалността.

"От малко ателие с голяма мечта, то се е превърнало в пространство, където всяко бижу носи история – лична, вечна и дълбоко свързана с човека, който го носи", казват основателите на марката.