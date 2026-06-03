Няма да повярвате какво ще прави Дейвид Бекъм ден след старта на Световното първенство по футбол

Бившият капитан на Англия Дейвид Бекъм ще бъде удостоен със звезда на Алеята на славата в Холивуд, съобщиха медиите отвъд океана. Церемонията е насрочена за 12 юни в Лос Анджелис. Според Търговската камара на Холивуд, актьорът Том Круз и съпругата на бившия футболист - Виктория Бекъм, ще присъстват на събитието. Откриването на звездата ще съвпадне с мача на Съединените щати срещу Парагвай на Световното първенство през 2026 г., което се провежда в САЩ, Мексико и Канада и започва на 11 юни.

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Бекъм има 115 мача за Англия и е играл за Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Пари Сен Жермен и Лос Анджелис Галакси. Той е печелил титли в Англия, Испания и Франция, както и Шампионската лига през 1999 г., припомня БТА.

Първи британски спортист милиардер

Снимка: Getty Images

Припомняме, че през май месец иконата на английския футбол официално пренаписа историята, превръщайки се в първия британски спортист милиардер в престижния списък на "The Sunday Times" за най-богатите хора в Обединеното кралство през 2026 година. Според данни на BBC, състоянието на Дейвид и съпругата му Виктория вече възлиза на внушителните 1,185 млрд. британски лири.

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Това постижение отреди на семейство Бекъм второто място сред най-богатите личности, свързани със спорта на Острова, като пред тях остава единствено бившият бос на Формула 1 Бърни Екълстоун. Основен двигател на финансовия скок е американският проект на Бекъм – Интер Маями. Клубът, в който блести Лионел Меси, вече е оценен на 1,45 млрд. долара, което го прави най-скъпият в Мейджър Лийг Сокър.

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