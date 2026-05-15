Легендата пренаписа историята: Сър Дейвид Бекъм е първият британски спортист милиардер!

Бившата икона на английския футбол Дейвид Бекъм официално пренаписа историята, превръщайки се в първия британски спортист милиардер в престижния списък на „Съндей Таймс“ за най-богатите хора в Обединеното кралство през 2026 година. Според данни на Би Би Си, състоянието на Дейвид и съпругата му Виктория вече възлиза на внушителните 1,185 млрд. британски лири.

Бекъм е на второ място сред най-богатите личности, свързани със спорт на Острова

Това постижение отрежда на семейство Бекъм второто място сред най-богатите личности, свързани със спорта на Острова, като пред тях остава единствено бившият бос на Формула 1 Бърни Екълстоун. Основен двигател на финансовия скок е американският проект на Бекъм – Интер Маями. Клубът, в който блести Лионел Меси, вече е оценен на 1,45 млрд. долара, което го прави най-скъпият в Мейджър Лийг Сокър.

51-годишният Бекъм, който вече носи титлата „сър" след получаването на рицарско звание през ноември, продължава да бъде и едно от най-търсените рекламни лица в света за гиганти като Adidas и Hugo Boss. В класацията на богаташите Люис Хамилтън заема петата позиция с 435 милиона паунда, следван от Рори Макилрой (325 млн.), докато капитанът на националния отбор Хари Кейн допълва топ 10 със 110 милиона паунда – сума, равна на активите на тенис легендата Анди Мъри.

