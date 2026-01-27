След раздялата с Крис Мартин: Дакота Джонсън отново излиза с певец (СНИМКИ)

След края на осемгодишната си връзка с фронтмена на Coldplay, Крис Мартин, Дакота Джонсън изглежда готова за ново начало. Актрисата бе заснета с младия певец Рол Модъл на уютна вечеря в Лос Анджелис на 23 януари, където двамата се държаха за ръце и седяха един до друг в сепаре. Кадрите бързо се разпространиха онлайн и привлякоха вниманието а техните почитатели.

Dakota Johnson and Role Model confirm relationship as they hold hands in cozy LA date https://t.co/baDpKe1L2w pic.twitter.com/ACw4Cs0M8Y — Page Six (@PageSix) January 24, 2026

Нова звездна двойка

Джонсън избира черен дантелен потник и черен панталон, докато 28-годишният изпълнител е облечен в сиво-черен пуловер и сив панталон. След вечерята, те са забелязани на разходка, облечени с дълги шлифери, но важната подробност не е останала не забелязана - двамата се държат за ръце.

Макар нито един от тях да не е потвърдил връзката си, те са били забелязвани заедно няколко пъти от декември 2025 г., което подхранва слуховете за романтика.

Dakota Johnson and Role Model during a romanting dinner at Saffy’s. pic.twitter.com/c0Gesy9PAM — 📸 (@metgalacrave) January 23, 2026

Що се отнася до бившите, последната публична връзка на Модъл бе със звездата от социалните мрежи Ема Чеймбърлейн. Двамата започнаха романтичната си история официално през февруари 2023 г., но обявиха раздялата си през октомври същата година, припомня "People".

Професионалните планове на актрисата и певеца също са доста. Джонсън очаква премиерата на новия си филм – адаптация по книгата на Колийн Хувър "Verity", която ще излезе в края на 2026 г. Междувременно Модъл се подготвя за ново турне, започващо на 5 февруари в Нова Зеландия, с няколко летни дати в Европа през юни и август.

След раздялата с Мартин, Дакота изглежда по-спокойна и готова за нови лични и професионални предизвикателства, а новото ѝ увлечение вече предизвиква медиен интерес.

