Спорт:

След раздялата с Крис Мартин: Дакота Джонсън отново излиза с певец (СНИМКИ)

27 януари 2026, 10:45 часа 0 коментара
След раздялата с Крис Мартин: Дакота Джонсън отново излиза с певец (СНИМКИ)

След края на осемгодишната си връзка с фронтмена на Coldplay, Крис Мартин, Дакота Джонсън изглежда готова за ново начало. Актрисата бе заснета с младия певец Рол Модъл на уютна вечеря в Лос Анджелис на 23 януари, където двамата се държаха за ръце и седяха един до друг в сепаре. Кадрите бързо се разпространиха онлайн и привлякоха вниманието а техните почитатели.

Нова звездна двойка

Джонсън избира черен дантелен потник и черен панталон, докато 28-годишният изпълнител е облечен в сиво-черен пуловер и сив панталон. След вечерята, те са забелязани на разходка, облечени с дълги шлифери, но важната подробност не е останала не забелязана - двамата се държат за ръце.

Още: Подготвя ли се Хю Джакман за тайна сватба?

Макар нито един от тях да не е потвърдил връзката си, те са били забелязвани заедно няколко пъти от декември 2025 г., което подхранва слуховете за романтика.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Що се отнася до бившите, последната публична връзка на Модъл бе със звездата от социалните мрежи Ема Чеймбърлейн. Двамата започнаха романтичната си история официално през февруари 2023 г., но обявиха раздялата си през октомври същата година, припомня "People". 

Професионалните планове на актрисата и певеца също са доста. Джонсън очаква премиерата на новия си филм – адаптация по книгата на Колийн Хувър "Verity", която ще излезе в края на 2026 г. Междувременно Модъл се подготвя за ново турне, започващо на 5 февруари в Нова Зеландия, с няколко летни дати в Европа през юни и август.

След раздялата с Мартин, Дакота изглежда по-спокойна и готова за нови лични и професионални предизвикателства, а новото ѝ увлечение вече предизвиква медиен интерес.

Още: Гаджето на звездата от "Мамник" Екатерина Лазаревска е известен актьор (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Дакота Джонсън връзки
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес