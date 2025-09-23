Благосклонна есен. Времето утре - 24 септември 2025 г.

На 24 септември 2025 г. минималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, по черноморското крайбрежие - между 14° и 18°, за София - около 9°. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд все още над източните райони ще има ниска облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 28°. Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца, показва прогнозата за времето.

Жега до 30 градуса и после типична есен: Времето с проф. Георги Рачев

Слънчево с малко облаци

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 16°.

Ниска облачност по Черноморието

По Черноморието в часовете до обяд ще има ниска облачност, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 24°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: Meteo.bg

Снимки: БГНЕС