Начало на есента: Седмична прогноза за времето за 22-28 септември 2025 г.

Новата седмица от 22 до 28 септември, с която посрещаме астрономическата есен, ще започне с топло време. Преди обяд в понеделник над източните райони ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°С, а максималните - между 26° и 31°С. В София минималната температура ще е около 11°, а максималната ще е около 28°С.

Още: Прогноза за времето - 22 септември (понеделник)

Във вторник ще бъде слънчево, преди обяд в източните райони със значителна ниска слоеста облачност. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, а минималните - между 10° и 15°.

В сряда ще се задържи предимно слънчево, преди обяд на места в Източна България с ниска облачност, а след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Ще е все още топло.

Снимка: iStock

Понижение на температурите от четвъртък

В четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще започне да нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса. Ще има по-значителни увеличения на облачността и на места, главно в източните и планинските райони ще има и валежи, предимно слаби.

В петък и през почивните дни ще продължи да духа до умерен, в Източна България и временно силен североизточен вятър. Над по-голямата част от страната облачността ще е значителна и на много места, главно в западната половина ще има и валежи. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 18° и 23°, а минималните - между 9° и 14°.

Припомняме, че на 22 септември е есенното равноденствие и започва астрономическата есен.

Източник: meteo.bg