Ето при какви ограничения трябява да живеят хората за да се намали затоплянето на Земята

Във фейсбук експертът по устойчиво развитие Боян Рашев написа:

Ново "проучване" на University of Leeds показва какво трябва да се случи с начина ни на живот и енергийно потребление, за да може света да постигне целта на Парижкото споразумение от максимум 1.5 градуса затопляне спрямо края на 19 век. Хората трябва да живеят при следните ограничения на „приличен“ (decent) стандарт на живот:

- Енергийно потребление до 7,500 квтч на човек. Тоест всички трябва да живеем с енергия колкото средния жител на Боливия или Виетнам днес. За средния американец това е намаление с над 90%.

- 4-членни семейства трябва да живеят на максимум 60 кв. метра (640 кв. фута)

- Да летим максимум веднъж на 3 години и то само на къси до средни разстояния. Презокеанските полети остават в историята.

- Да ползваме максимум 180 литра гориво на човек годишно.

- Да пътуваме почти само с обществен транспорт и максимум до 16,000 км. на година (10,000 мили).

- Да поглъщаме храна до 2100 калории на ден (при средно 3000 за света днес).

- Да си купуваме до 2 кг. нови дрехи годишно и да ги перем не повече от 20 пъти годишно.

За да може всички да живеем с такива „прилични“ стандарти, правителствата трябва да ограничат неравенството като вдигнат минималните заплати, осигурят универсален базов доход и въведат максимален приход на човек.

Разбира се, към този момент в света няма страна, чиито жители да се радват на „приличен“ стандарт на живот при подобни нива на енергийно потребление, но това по никакъв начин не обезсърчава „учените“. Както казва водещият автор на „проучването“:

„In my view, the most promising and integral vision for the required transformation is the idea of degrowth - it is an idea whose time has come."

Става ли ясно какво искат да постигнат хората на власт на Запад или имате нужда от още подробности?

Ако си мислите, че това е някаква лоша шега - лъжете се. Да, коронавирусната истерия беше само началото. Оттук нататък „Слушайте науката!“ ще настъпва, за да унищожи всеки аспект на свободата и живота ни…

Ето и самото „проучване“:

