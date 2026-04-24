"Торба с 600 бона" и гласът на Георги Чолаков: Корупционен трус удари ВАС, сезираха новия главен прокурор (АУДИО)

Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов подадоха сигнал до Софийска градска прокуратура (СГП) и до новия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с наличие на данни, които "пораждат основателно съмнение за извършени тежки умишлени престъпления от общ характер". Според тях тези престъпления са свързани с "евентуално договаряне и разпределяне на неправомерни имуществени облаги, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение и други съпътстващи престъпни прояви във връзка с дела, разглеждани от Върховния административен съд" (ВАС).

Изтеклият запис за "600 хиляди лева" в "една торба"

Сигналът стъпва на журналистически разкрития, направени от разследващата медия BIRD по-рано днес, 24 април.

Още: "Ясно е, че Чолаков е маша на Пеевски": Мирчев след записа, свързан с шефа на ВАС (ВИДЕО)

Тя публикува разговор между между бившия ръководител на ВАС съдия Георги Чолаков и адв. Веселин Димитров. Според записа, наречен от BIRD "Чолаковгейт", се чува как глас, за който се твърди, че е на Димитров, казва: "….Донесе едни, в една торба, каза, че са 600 000 хил. лева. Ама са в евро и в левове, един карашик (думата е разпространена в района на Тракия и с нея се назовава сместа, получена от ментов ликьор и мастика, известна и като “облак”, уточняват от медията)".

Глас, за който се твърди, че е на Чолаков, отвръща: "Ми що не ги е донесъл всички?". Разговорът продължава така:

- Не, не казал (не се разбира), след 10 дена още 100 хиляди, не може толкова бързо!

- А, значи ний бързо можем да действаме, а пък те не могат?

- Той ще си ги донесе, няма страшно.

Още: Емил Дечев: Новият главен прокурор стана зам.-председател на ДАНС малко след дните на Пеевски начело

Чрез пресцентъра на ВАС, със съобщение в мобилно приложение до екипа на BIRD, Георги Чолаков категорично отрича да е водил “такива разговори за пари в торби”. Съдията настоява да бъде извършена проверка за автентичността на разпространените записи, и заявява, че те са манипулирани, вкл. с изкуствен интелект.

Божанов и Мирчев: Това е потенциална корупционна схема на най-високо ниво в съдебната власт

Според "Да, България" още на този етап публикуваните данни надхвърлят равнището на общи внушения, слухове или медийни интерпретации и очертават достатъчно ясна фактология на потенциална корупционна схема, насочена към корупционно въздействие върху движението или изхода на съдебно производство.

„Наличната към момента информация съдържа твърдения за обсъждане на конкретни суми в особено значителен размер, изрази, сочещи за увереност, че „всичко е уредено“, референции към насрочване на дело, към призовка на страна по него, към възможността определени действия да започнат след получаване на вътрешна информация за движението на производството, както и към разпределяне на суми между няколко участници. В този смисъл от самото съдържание на наличните данни се извеждат не само индикации за евентуално обещаване, искане, приемане или договаряне на подкуп, но и за възможно посредничество, координация и позоваване на вътрешни канали за достъп до процесуална информация, която по естеството си не следва да бъде използвана като инструмент за извличане на противоправна облага. Именно съвкупността от тези обстоятелства придава на случая неговата особена правна и обществена тежест, тъй като не става дума за изолирано твърдение за недобросъвестно поведение, а за данни, които биха могли да разкрият механизъм на корупционно въздействие върху правораздавателната дейност на върховна съдебна институция“, заявяват вносителите.

Още: Коя е Ваня Стефанова - от "Костинбродската афера" и ДАНС до и.ф. главен прокурор?

"Да, България" иска бърза прокуратура по случая

Божанов и Мирчев настояват за незабавна, пълна, обективна и независима проверка, както и - при наличие на законовите предпоставки - за образуване на досъдебно производство. Прокуратурата следва да „обезпечи всички относими доказателствени източници и да предприеме онези действия, които са необходими, за да не бъде компрометирано установяването на обективната истина", казват съпредседателите на "Да, България".

Предвид изключителната обществена значимост на изложените обстоятелства и високия институционален риск, който те разкриват, подателите на сигнала настояват висчки действия от прокуратурата да бъдат извършени със стандарт на "особена процесуална бързина и независимост, съответстващ на предмета на проверката и на възможното качество на засегнатите лица".

Според BIRD адвокат Веселин Димитров, бивш съдия, за когото се твърди, че се чува в записа, е сред малкото осъдени у нас магистрати.

Георги Чолаков ръководеше ВАС в продължение на седем години и след изтичането на мандата си остана начело още една година като временно изпълняващ функциите поради неуспешните процедури за избор на нов председател. Той бе върнат на работа като редови съдия във ВАС през октомври 2025 г. - след избора на Мариника Чернева за изпълняващ длъжността ръководител на съда.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в миналото е наричал Чолаков "маша на Пеевски", а бившият лидер на "Демократична България" Христо Иванов описваше Георги Чолаков като един от лостовете в съда на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания политик.

Още: Край на ерата "Чолаков": Ясно е кой поема ВАС до избор на нов председател

Изнесените журналистически разкрития: споменават се имена от престъпния свят

Днес BIRD публикуваха цяло свое разследване по конкретната сага, като твърдят, че "едно от обсъжданите дела, за които е искан подкуп, “за да им стане работата”, е на фирмата, свързана с Ами и Таки, срещу Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), след като тя беше изгонена от "Капитан Андреево"". Ами и Таки са прякорите съответно на Размиг Чакърян и Христофорос Аманатидис.

BIRD.BG цитира свои източници, които твърдят, че съдията от ВАС Георги Чолаков и адвокатът Веселин Димитров са документирани и в друг разговор, за който също може да се предположи, че разкрива корупционни зависимости. Той се отнася именно до сагата със скандалната “златна лаборатория”, свързвана в медиите с Размиг Чакърян – Ами: Окончателно: Държавата плаща милиони обезщетение за скандал с контрола на Капитан Андреево.

Цитиран е и втори разговор, като пак се предполага, че е между адв. Димитров и Чолаков:

В.Д. (твърди се, че гласът е негов): Аз, за разлика от Добри, като ти каже нещо, въобще не се интересувам какво се случва. (смях) Та, това, което е, този иск е за 3 млн. и 400 хил., и още 200 хил. някакви лихви, абе, към 3 милиона и шестстотин. И аз ходих да им поискам едни 150-160 евра (хиляди – около 10% от стойността на иска - бел. ред.), за да им стане работата. Те ще си ги вземат от БАБХ, защото той усеща, че делото е насрочено.

Г.Ч. (твърди се, че гласът е негов): Да, защото има нов състав.

В.Д.: И той ми праща призовката, за да насрочването, обаче това е призовката за БАБХ. Не е тяхната.

Г.Ч.: Ъъъъъ, откъде я има?

В.Д.: Те са там всичко… всичко е… Па.. парите, всичко е уредено. Ние такова… Те като ми кажат, че няма… защото те са пуснали жалба и те вече не могат да я оттеглят, но това е истина, аз видях, тя призовката за БАБХ.

Описаната фактическа обстановка прилича на изложеното в Решение № 2614 от 18 април 2024 г. на съдия Вяра Русева от Административен съд – София-град. С въпросното решение държавата е осъдена да плати над 4 милиона лв. обезщетение на “златната лаборатория” на "Капитан Андреево" - “Евролаб 2011” ЕООД - за претърпени имуществени вреди.

Впоследствие ВАС потвърди първоинстанционното решение, но намали от 4 на 3 милиона лв. обезщетението, което БАБХ трябва да плати на “Евролаб 2011”. Освен това има и друго дело на “златната лаборатория” с иск за 16 милиона лева. На първа инстанция АССГ отхвърли иска на “Евролаб”. Делото пред ВАС още е висящо и не е ясно защо не е имало заседание на 09.03.2026 г. Има две нови дати за май и юни.

"Друго нагласено с подкуп дело е свързано със системата за издаване, продажба и проверка на превозни документи на “БДЖ – Пътнически превози”", твърдят от разследващата медия.