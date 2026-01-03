Най-важните новини за деня, 3 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 3 януари, 2026 година.

УДАР ОТ ТРЪМП? ЕКСПЛОЗИИ И СТРЕЛБА ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА (ВИДЕО)

На 3 януари 2026 г. сутринта в столицата на Венецуела Каракас са чути експлозии и шум от прелитания на самолети. На места в града се виждат да се издигат стълбове дим. Южната част на града, особено районът близо до голяма военна база, остана без ток, предаде Reuters. Очевидци съобщават за стрелба в различни части на града. Движението в центъра е ограничено. Американските военновъздушни сили нанесоха пореден удар по военновъздушната база "Ел Либертадор" в Маракай. Въздушното пространство над Венецуела е напълно затворено.

ТРЪМП: МАДУРО Е ЗАЛОВЕН И ИЗВЕДЕН ОТ ВЕНЕЦУЕЛА (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро заедно със съпругата му са били задържани и изведени от страната със самолет. Тръмп добави още, че САЩ успешно са нанесли мащабен удар във Венецуела. Венецуелският диктатор Николас Мадуро е бил заловен от подразделение за специални части на американските военни Делта Форс, съобщиха източници на CBS News. "Съединените американски щати успешно проведоха мащабна операция срещу Венецуела и нейния лидер, президента Николас Мадуро, който беше заловен и изведен от страната заедно със съпругата си“, написа Доналд Тръмп и допълни, че по-късно ще даде специално изявление.

МАДУРО ЩЕ БЪДЕ ИЗПРАВЕН ПРЕД СЪД В САЩ

Президентът на Венецуела Николас Мадуро трябва да отговаря в САЩ по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм. Това съобщи в социалната мрежа Х американската министърка на правосъдието Пам Бонди, която е и главен прокурор на страната, цитирана от световните агенции. Тя припомни, че Мадуро и неговата съпруга са били обвинени от федерален съд в Ню Йорк, че са наркотерористични босове и в заговор за внос на кокаин в САЩ.

ТРЪМП: САЩ ЩЕ УПРАВЛЯВАТ ВЕНЕЦУЕЛА И ЩЕ ПОЧНАТ ДА ПЕЧЕЛЯТ ПАРИ ОТ ПЕТРОЛА (ВИДЕО)

САЩ ще управляват Венецуела, докато не стане възможно безопасно да бъде направен преход към властта. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, с уточнение: "Не искаме някой друг да дойде на власт и да се окажем в същата ситуация, която имаме от години". И на въпрос дали може да стане така, че САЩ да трябва да управляват Венецуела години наред в такъв случай, американският президент неглижира - от петрола щели да идват много пари и нямало да струва на американците нищо да го правят.

ВИДЕО С ВЗРИВ ПРИ РЕЗИДЕНЦИЯ НА ПУТИН: КРЕМЪЛ ДАЖЕ НЕ СИ ПРАВИ ТРУД ДА Е ДОСТОВЕРНО (ОБЗОР)

Видеокадри от предполагаема атака срещу резиденция на руския диктатор Владимир Путин вече циркулират в социалните мрежи. Дори с просто око за всеки, който някога е чувал що е то изкуствен интелект (ИИ) и компютърни ефекти, е видимо, че става въпрос за измислена с помощта на технологии картинка. На видеото се вижда взрив, уж дрон е свален от ПВО, после се появява маскиран руски войник да обяснява, че това бил безпилотен летателен апарат, носещ 6-килограмова бойна глава с осколки – Още: Песков: Защо да даваме доказателства, че резиденция на Путин е атакувана? (АУДИО)

ЖЕГИ, ПОЖАРИ, НАВОДНЕНИЯ И ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ ЗАД ТЯХ: БИТКАТА СРЕЩУ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2025 Г.

Януари на 2025 г. е беше най-топлият първи месец от годината, измерван някога, а 2024 г. беше най-горещата в историята – първата, преминала границата от 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива. Така една много притеснителна тенденция във връзка с глобалното затопляне продължава – всяка от последните 10 години се нарежда сред 10-те най-топли в историята. 2024 е кулминацията (засега) - тя е била и най-горещата в Европа до момента, а това буди още повече тревоги какви ще са данните за 2025, които ще излязат идната година. Генезисът, категорични са водещи анализатори, се крие в човешката дейност.

СЪБУДИ ЛИ СЕ БЪЛГАРИЯ? БЮДЖЕТЪТ, ПРОТЕСТИТЕ И ПАДАНЕТО НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

На 16 януари 2025 г. Народното събрание избра Росен Желязков за премиер с 125 гласа "за" и одобри състава на новото коалиционно правителство, съставено от ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ", с неформална подкрепа от "Алианс за права и свободи" (АПС, свързан с Ахмед Доган), което наследи служебния кабинет на Димитър Главчев.