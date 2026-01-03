Лайфстайл:

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела и ще почнат да печелят пари от петрола (ВИДЕО)

САЩ ще управляват Венецуела, докато не стане възможно безопасно да бъде направен преход към властта. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, с уточнение: "Не искаме някой друг да дойде на власт и да се окажем в същата ситуация, която имаме от години". И на въпрос дали може да стане така, че САЩ да трябва да управляват Венецуела години наред в такъв случай, американският президент неглижира - от петрола щели да идват много пари и нямало да струва на американците нищо да го правят:

Моментално беше поставен и въпросът дали наградената с Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо, която живее в изгнание, ще е следващият човек начело на Венецуела. Бързо-бързо Тръмп заключи, че нея не я "уважавали" достатъчно в самата Венецуела. Мачадо вече обяви в профила си в "Х", че е настъпил часът на свободата за Венецуела: "Николас Мадуро ще се изправи пред международното правосъдие за чудовищните престъпления, извършени срещу венецуелците и гражданите на много други страни", написа тя и обеща, че "ще възстановим реда, ще освободим политическите затворници, ще изградим изключителна страна и ще върнем децата си у дома". "Това е часът на гражданите. На тези, които рискуваха всичко за демокрацията на 28 юли. Тези, които избраха Едмундо Гонсалес Урутия за легитимен президент на Венецуела, който трябва незабавно да поеме конституционния си мандат и да бъде признат за главнокомандващ на Националните въоръжени сили от всички офицери и войници в тях", добави Мачадо, с уточнение, че опозицията е готова да поеме властта и с призив всички венецуелци да останат бдителни, "докато не се осъществи демократичният преход".

Същевременно Мачадо заяви, че опозицията скоро ще поиска от венецуелците в страната действия: "Към венецуелците в чужбина: имаме нужда от вас мобилизирани – да мобилизирате правителствата и гражданите по света и незабавно да ги ангажирате в мащабната операция по изграждането на нова Венецуела". Но Доналд Тръмп изрично заяви, че сега нямало кой да поеме управлението на Венецуела.

Тръмп моментално показа за какво става въпрос – петрол, не демокрация и мир. "Ще изпратим там най-големите американски петролни компании – най-големите в света – за да инвестират милиарди долари във възстановяването на силно повредената инфраструктура, предимно на петролния сектор, и да започнат да генерират приходи за страната. Готови сме да предприемем втора, много по-голяма атака, ако е необходимо", подчерта президентът на САЩ, с уточнение, че въпросните компании щели да бъдат "обезщетени" за усилията си.

И още - на въпрос как американската интервенция във Венецуела ще се отрази на отношенията на САЩ с Китай, Русия и Иран, Тръмп беше бърз: В петролния бизнес сме, ще им продаваме (венецуелския) петрол:

"Ще изтеглим много пари, за да можем да се погрижим за Венецуела"- друга знакова реплика на Тръмп, който увери, че при него нямало да стане така, както историята познава - САЩ да свалят диктатори навсякъде по света без план какво да правят след това и кашата съответно става по-голяма:

Тръмп доста арогантно заяви и, че казал на венецуелския дикататор Николас Мадуро, че трябвало да се предаде. "Сега му се иска да беше го направил", уточни президентът на САЩ:

За капак Тръмп заплаши и президента на Колумбия - със съвет да се грижи "за собствения си задник":

