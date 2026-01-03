Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела и ще почнат да печелят пари от петрола (ВИДЕО)

САЩ ще управляват Венецуела, докато не стане възможно безопасно да бъде направен преход към властта. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, с уточнение: "Не искаме някой друг да дойде на власт и да се окажем в същата ситуация, която имаме от години". И на въпрос дали може да стане така, че САЩ да трябва да управляват Венецуела години наред в такъв случай, американският президент неглижира - от петрола щели да идват много пари и нямало да струва на американците нищо да го правят:
Reporter: Is it possible that the U.S. ends up administering Venezuela for years?— Clash Report (@clashreport) January 3, 2026
Trump: Well, you know, it won’t cost us anything, because the money coming out of the ground is very substantial. pic.twitter.com/GJi6VIhNwL
Моментално беше поставен и въпросът дали наградената с Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо, която живее в изгнание, ще е следващият човек начело на Венецуела. Бързо-бързо Тръмп заключи, че нея не я "уважавали" достатъчно в самата Венецуела. Мачадо вече обяви в профила си в "Х", че е настъпил часът на свободата за Венецуела: "Николас Мадуро ще се изправи пред международното правосъдие за чудовищните престъпления, извършени срещу венецуелците и гражданите на много други страни", написа тя и обеща, че "ще възстановим реда, ще освободим политическите затворници, ще изградим изключителна страна и ще върнем децата си у дома". "Това е часът на гражданите. На тези, които рискуваха всичко за демокрацията на 28 юли. Тези, които избраха Едмундо Гонсалес Урутия за легитимен президент на Венецуела, който трябва незабавно да поеме конституционния си мандат и да бъде признат за главнокомандващ на Националните въоръжени сили от всички офицери и войници в тях", добави Мачадо, с уточнение, че опозицията е готова да поеме властта и с призив всички венецуелци да останат бдителни, "докато не се осъществи демократичният преход".
Trump:— Clash Report (@clashreport) January 3, 2026
Machado doesn’t have the respect within the country. pic.twitter.com/jq0FSWttfg
Същевременно Мачадо заяви, че опозицията скоро ще поиска от венецуелците в страната действия: "Към венецуелците в чужбина: имаме нужда от вас мобилизирани – да мобилизирате правителствата и гражданите по света и незабавно да ги ангажирате в мащабната операция по изграждането на нова Венецуела". Но Доналд Тръмп изрично заяви, че сега нямало кой да поеме управлението на Венецуела.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026
Trump:— Clash Report (@clashreport) January 3, 2026
There is nobody to take over in Venezuela.
Vice President of Venezuela said: “We will do whatever you need.”
She does not have a choice. pic.twitter.com/EsEjBmMlNH
Тръмп моментално показа за какво става въпрос – петрол, не демокрация и мир. "Ще изпратим там най-големите американски петролни компании – най-големите в света – за да инвестират милиарди долари във възстановяването на силно повредената инфраструктура, предимно на петролния сектор, и да започнат да генерират приходи за страната. Готови сме да предприемем втора, много по-голяма атака, ако е необходимо", подчерта президентът на САЩ, с уточнение, че въпросните компании щели да бъдат "обезщетени" за усилията си.
Trump:— Clash Report (@clashreport) January 3, 2026
We’re going to be running Venezuela with a group, and we’re going to make sure it’s run properly.
We’re going to rebuild the oil infrastructure, which will cost billions of dollars. It will be paid for directly by the oil companies.
They will be reimbursed for what… pic.twitter.com/Gkt2wsaYW6
И още - на въпрос как американската интервенция във Венецуела ще се отрази на отношенията на САЩ с Китай, Русия и Иран, Тръмп беше бърз: В петролния бизнес сме, ще им продаваме (венецуелския) петрол:
Reporter: China, Russia, and Iran have interests in Venezuela. How does this operation affect your relationships with them?— Clash Report (@clashreport) January 3, 2026
Trump: In terms of countries that want oil, we’re in the oil business. We’re gonna sell it to them. We’ll be selling oil. pic.twitter.com/hCl58b6BJ3
Още: Тръмп обяви има ли загинали американски войници при атаката във Венецуела
"Ще изтеглим много пари, за да можем да се погрижим за Венецуела"- друга знакова реплика на Тръмп, който увери, че при него нямало да стане така, както историята познава - САЩ да свалят диктатори навсякъде по света без план какво да правят след това и кашата съответно става по-голяма:
Trump:— Clash Report (@clashreport) January 3, 2026
We will take a lot of money out so we can take care of Venezuela. pic.twitter.com/ARrfzMDz9N
Reporter: The U.S. has a mixed track record of ousting dictators without a plan.— Clash Report (@clashreport) January 3, 2026
Trump: Not with me. With me, we have had a perfect track record of winning. We win. pic.twitter.com/j3LEJXf0kb
Тръмп доста арогантно заяви и, че казал на венецуелския дикататор Николас Мадуро, че трябвало да се предаде. "Сега му се иска да беше го направил", уточни президентът на САЩ:
Trump:— Clash Report (@clashreport) January 3, 2026
I told Maduro, “You’ve got to surrender.”
Now he wishes he did. pic.twitter.com/NRjYzjseib
За капак Тръмп заплаши и президента на Колумбия - със съвет да се грижи "за собствения си задник":
Trump:— Clash Report (@clashreport) January 3, 2026
The President of Colombia "does have to watch his ass." pic.twitter.com/dKqfoRXTRC
Още: Мадуро ще бъде изправен пред съд в САЩ