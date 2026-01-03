Удар от Тръмп? Експлозии и стрелба във Венецуела (ВИДЕО)

На 3 януари 2026 г. сутринта в столицата на Венецуела Каракас са чути експлозии и шум от прелитания на самолети. На места в града се виждат да се издигат стълбове дим. Южната част на града, особено районът близо до голяма военна база, остана без ток, предаде Reuters. Очевидци съобщават за стрелба в различни части на града. Движението в центъра на града е ограничено. Американските военновъздушни сили нанесоха пореден удар по военновъздушната база Ел Либертадор в Маракай. Въздушното пространство над Венецуела е напълно затворено.

Тръмп препоръча на Мадуро да се оттегли

Информация до момента

Според кореспондент на CNN, първата експлозия е регистрирана приблизително в 1:50 ч. местно време (8:50 ч. българско време). АР съобщава за най-малко седем експлозии и самолети, прелитащи ниско над града. Американски хеликоптери също са били забелязани (вероятно) над Каракас. В южната част на Каракас е прекъснато електричество, където се намира голяма военна база. Нито Доналд Тръмп, нито Пентагонът, нито венецуелското правителство все още не са коментирали тези съобщения.

Fires after airstrikes in the Port of La Guaira, Venezuela.

Междувременно стана известно, че ВВС на САЩ удариха дома на венецуелския министър на отбраната Владимир Падрино Лопес. Една от американските ракети е ударила склад за боеприпаси в Каракас.

Малко преди атаката президентът Николас Мадуро се срещна със специален пратеник на Китай. Коментира се евентуалното бягство на венецуелския лидер в Китай.

Заканата на Тръмп

Припомняме, че на 30 декември 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди нанасянето на военен удар срещу съоръжение във Венецуела, за което се твърди, че е използвано за наркотрафик, предаде ДПА. „Имаше голяма експлозия в района на дока, където товарят лодките с наркотици“, заяви Тръмп преди среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в резиденцията си във Флорида. „Ударихме всички лодки, а сега ударихме и района“, продължи той. Не беше ясно веднага каква цел е била поразена, както и коя американска агенция е действала, отбелязва на свой ред Ройтерс.

Full-scale military operations appear to be underway against Venezuela, with dozens of helicopters with the U.S. Army spotted over the capital of Caracas.

ЦРУ

На въпроса дали ЦРУ е извършило атаката, Тръмп отговори: „Не искам да казвам това. Знам точно кой е бил, но не искам да казвам кой е бил“. Американският президент по-рано заяви, че е упълномощил ЦРУ да извършва тайни операции във Венецуела, предаде БТА. ЦРУ, Белият дом и Пентагонът не са дали публични разяснения по тези коментари по искане на Ройтерс. Венецуелското правителство също не е коментирало инцидента, описан от Тръмп.

🚨🇻🇪🇺🇸BREAKING: REPORTS THAT AMERICAN TROOPS ARE NOW BOOTS ON THE GROUND OPERATING IN VENEZUELA! (Reuters)



US Army SOAR 160th Special Forces Unit Spotted Flying Above Caracas! pic.twitter.com/CEuoLfO7JL — Bedouin Report (@BedouinReport) January 3, 2026

Атаките

Американските военни атакуваха няколко лодки в Карибите през последните месеци, за които се твърди, че превозват наркотици, като същевременно разположиха военни, бойни кораби и авиация в региона, напомня ДПА. Докато американската администрация оправдава тези действия като част от борбата срещу наркокартелите, венецуелският президент Николас Мадуро определя случващото се като опит за налагане на промяна на режима в страната.

През октомври Тръмп публично потвърди, че е дал разрешение за тайни операции на ЦРУ във Венецуела. През последните седмици американските сили поеха контрола и над няколко танкера, превозващи венецуелски петрол.

