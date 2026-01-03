ВИДЕО с взрив при резиденция на Путин: Кремъл даже не си прави труд да е достоверно (ОБЗОР)

Видеокадри от предполагаема атака срещу резиденция на руския диктатор Владимир Путин вече циркулират в социалните мрежи. Дори с просто око за всеки, който някога е чувал що е то изкуствен интелект (ИИ) и компютърни ефекти, е видимо, че става въпрос за измислена с помощта на технологии картинка. На видеото се вижда взрив, уж дрон е свален от ПВО, после се появява маскиран руски войник да обяснява, че това бил безпилотен летателен апарат, носещ 6-килограмова бойна глава с осколки – Още: Песков: Защо да даваме доказателства, че резиденция на Путин е атакувана? (АУДИО)

Footage of the alleged "attack" on Putin’s residence.



Very convincing, isn’t it?



The video is being widely circulated outside Russia. It is suspected that it is likely aimed at audiences in countries where people are not very familiar with AI technologies. pic.twitter.com/9dTug98gQe — WarTranslated (@wartranslated) January 2, 2026

Само преди 2 дни, The Washington Post се превърна в поредната американска медия, която посочи предполагаемата атака като явна маневра на руския диктатор Владимир Путин да спре и преобърне мирния процес за Украйна – защото той тръгва по път, водещ към мир, а Путин не иска това, ако не получи всичко, каквото желае от Украйна, което се изразява в една думичка: капитулация. Американската медия изрично пише, че неназован дипломат определя поведението на Тръмп на срещата със Зеленски в Мар-а-Лаго, Флорида, като "грубо, обидно и дори жестоко", а американският президент е демонстрирал "ниво на пълно и абсолютно невежество". Става въпрос за думите на Тръмп, че Русия искала Украйна да успее – тотална обида спрямо Киев след всичко, което Украйна направи, за да изпълни исканията на Тръмп по мирния процес.

В самата статия се набляга на това, че всеки път когато почва дори малко да мирише на успех в преговорите и Зеленски показва на Тръмп как пречката за мира е Путин, руският диктатор успява да се обади директно на американския президент, "да му поговори 2 часа" и да му повлияе – с лъжи и измислици като тази с атаката срещу резиденцията му. В този случай обаче, смята The Washington Post, Путин е попресолил манджата. В статията са събрани редица мнения, всичките в посока, че Владимир Путин няма начин да се съгласи с рамката от 20 точки, по която Украйна, САЩ и Европа вече показват консолидация. Няма начин да има свободна икономическа зона в Донбас, защото това означава край на една от твърдите цели на Путин за руски контрол там. Отделно, Донбас като географско понятие обхваща не просто Донецка и Луганска област, но и големи части от Днепропетровска и Запорожка. Няма начин Путин да се съгласи токът от АЕЦ Запорожие да бъде поделен – Русия отдавна работи централата да бъде включена към руската мрежа, след като я окупира през пролетта на 2022 година. "Да се твърди, че имало нападение срещу една от резиденциите на Путин, е далеч по-лесно, отколкото да се преодолеят тези различия – при това така Русия бяга от образа да изглежда сякаш отхвърля мирната инициатива на Тръмп", гласи заключението на статията, подкрепено с думите на Володимир Ариев, украински опозиционен депутат: "Русия не иска компромис, но има нужда да се преструва на заинтересована, за да не дразни Тръмп. Путин просто си играе с него. За Русия е лесно да си измисля причини да спира мирния процес и да хвърля вината на Украйна" – Още: "Путин избра лъжите, омразата и смъртта": На Нова година Тръмп прогледна (ОБЗОР - ВИДЕО)*

Остава и сериозният въпрос дали Русия няма да изфабрикува далеч по-сериозна провокация, с която да провали мирния процес – широко дискутиран в последните няколко дни е случаят в Хорли, според руските окупационни власти там при украински удар са загинали 27-28 души, включително дете. От украинска страна официално отричат удара – говорителя на украинския генщаб Дмитро Лиховий го направи, но неофициално има данни, че са ударени хотел и заведение, в които са се събрали хора, тясно свързани с руските окупационни власти в Херсонска област, научете ОЩЕ: САЩ предупреди гражданите си да не стъпват в Русия, Украйна очаква терористична атака там и да бъде обвинена за нея

Същевременно, в Украйна вече има и нов министър на отбраната. Това е досегашният министър на дигиталната трансформация Михайло Федоров, който свърши много що се отнася до развитието на производството на дронове от украинския военнопромишлен комплекс. Има слухове, че ръководителят на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Васил Малюк също ще бъде освободен от поста си, но мнозина в Украйна се съмняват, че това би станало - ОЩЕ:

Междувременно, в чешкото издание Aktualne се появи материал, според който банка в Чехия е заплашила да затвори сметки на по-малък производител на оръжия, който търгува с Украйна. Заплахата е засегнала сметки на физически лица-собственици и дори техни роднини. Това е пример от няколко истории на по-малък оръжеен бизнес в Чехия и отношенията му с различни банки. „Безпомощен си, можеш да покажеш лицензи, можеш да покажеш всичко, но не ти е позволено да покажеш договора с военните (защото е секретен). Не можеш да предоставиш всички документи. Сделката обаче може да бъде проверена дори без тях. Въпреки това банката каза, че ако не им предоставим документите, те незабавно ще затворят сметката ни", разказва пред Aktualne представител на компанията. Припомняме, че на власт в Чехия се върна Андрей Бабиш, който зае твърдо антиукраинска позиция в предизборната си платформа.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сухопътната военна активност в Украйна се повиши на дневна база съгласно официалните украински данни, но не чак толкова и засега остава ниска предвид това, което редовно се виждаше през лятото и есента на 2025 година. Общо 116 бойни сблъсъка са станали на 2 януари, с 18 повече спрямо 1 януари, сочи информацията на украинския генщаб. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 153 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 2 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3223 изстреляни снаряда, като това е с около 170 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6358 FPV дрона, което е с около 100 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

26 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, като отново и Покровск, и Мирноград са посочени като места на боеве от украинския генщаб, след като на 1 януари Мирноград отсъстваше от сводката. 10 руски пехотни атаки са извършени в съседното от юг Олександриевско направление. 20 руски пехотни атаки са станали по-на юг, в района на Гуляйполе, Запорожка област. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 14 руски пехотни атаки – руски Z-канали говорят за боеве при жп гарата, още 9 са станали в Лиманското направление. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" съобщава, че руската армия предприемала "серия стабилизационни мерки" в Купянск, но по очевидни причини руски контрол над града нямало, тъй като продължавали да идват подкрепления за украинците.

Седми украински десантно-щурмови корпус съобщи за опит за поредна по-голяма руска атака срещу Гришино и показа видеокадри от резултата. На 1 януари от корпуса обявиха, че запазват позициите си в централната и западната част на Мирноград:

🛡️Official Pokrovsk Defense Update, Jan 2



📍 Russian forces tried to amass troops for an assault on Hryshyne via the Shevchenkove–Pokrovsk route but failed.



🚫 Over 30 light vehicles – motorcycles, buggies, trucks – were intercepted. Some destroyed on the march thanks to M142… pic.twitter.com/qHRkuziLY1 — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) January 2, 2026

Жестоки боеве текат в Запорожка област – не само в Гуляйполе, но и в Степногорск, на няколко километра от Орехов. Там руснаците се борят да овладеят населеното място, откъдето биха имали възможност да обстрелват град Запорожие с артилерия:

A fighter from Ukraine’s 225th "Morok" Battalion single-handedly took out 3 Russian troops in close combat near Huliaipole. After a drone strike hit their hideout, surviving Russians tried to escape, Ukrainian forces tracked them in real time and took them out. pic.twitter.com/5HmUz3ijdb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 2, 2026

Fierce street fighting continues in western Stepnohirsk as Russian forces push in from two directions, toward Hryhorivka and Lukyanivske. Ukrainian troops are countering with TM-62 mines thrown into Russian-held basements. pic.twitter.com/XspzMni4g7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 2, 2026

Украинският специалист по радио и електронни комуникации Серхий Бескрестнов с позивна "Флаш" (Светкавицата) публикува в своя телеграм канал останки от руски дрон "Шахед", снабден с технология за "заслепяване" на дронове-прехващачи и зенитни ракети. "Врагът работи с контрамерки (да защити дроновете си)", констатира той.

Още: Франция и Великобритания готови да пращат войници в Украйна. Затишие на фронта (ОБЗОР – ВИДЕО) https://www.actualno.com/europe/francija-i-velikobritanija-gotovi-da-prashtat-vojnici-v-ukrajna-zatishie-na-fronta-obzor-video-news_2538282.html