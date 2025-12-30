Какви доказателства да има - като казваме, значи е така. Точно такова послание отправи Дмитрий Песков, говорителят на руския диктатор Владимир Путин, след като беше попитан дали има доказателства, че е имало масирана атака с 91 дрона срещу резиденция на Путин в Новгородска област - най-вероятно при Валдай.

"Не мисля, че трябва да има каквито и да е доказателства, ако се извършва такава мащабна атака с дронове, която, благодарение на добре координираната работа на системата за противовъздушна отбрана, беше неутрализирана. Що се отнася до отломките, не мога да кажа; естествено, това е въпрос към нашите военни. Знам това естествено... виждаме, че самият Зеленски се опитва да го отрече, а много западни медии, играейки заедно с киевския режим, започват да разпространяват историята, че това не се е случило. Но това са напълно безумни твърдения", каза Песков в отговор на въпрос дали руските власти възнамеряват да представят физически доказателства за опита за атака срещу резиденцията на Путин, за който само те твърдят, че се е случил.

Руското опозиционно издание "Можем объяснить" обяви, че е интервюирало 14 жители на Валдай, където предполагаемо е станала уж атаката и нито един не е чул никакъв звук, не са били пращани никакви гласови съобщения по телефони и мобилни приложения за въздушна тревога.

Песков също нарече атаката "терористичен акт", който е целял "провал на преговорния процес". Атаката била срещу Путин и "срещу Тръмп". Както вчера други марионетки на руския диктатор в лицето на руския външен министър Сергей Лавров и съветника му Юрий Ушаков, и сега Песков настоя, че заради "случилото се" Кремъл щял да преосмисли и промени позицията си в преговорния процес за мир, като контактите щели да са само със САЩ, не и с Украйна.

