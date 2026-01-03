Мадуро ще бъде изправен пред съд в САЩ

Кабинетът подаде оставка:

03 януари 2026, 15:50 часа
Президентът на Венецуела Николас Мадуро трябва да отговаря в САЩ по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм. Това съобщи в социалната мрежа Х американската министърка на правосъдието Пам Бонди, която е и главен прокурор на страната, цитирана от световните агенции. Тя припомни, че Мадуро и неговата съпруга са били обвинени от федерален съд в Ню Йорк, че са наркотерористични босове и в заговор за внос на кокаин в САЩ. 

 

 

"На американска територия, пред американски съдилища"

Бонди заяви, че "Мадуро и неговата съпруга скоро ще се изправят пред цялата строгост на американското правосъдие, на американска територия, пред американски съдилища".

Бонди потвърди, че Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са официално обвинени в Южния окръг на Ню Йорк.

"Николас Мадуро е обвинен в заговор за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на автоматични огнестрелни оръжия и разрушителни устройства, както и за заговор за притежание на автоматични огнестрелни оръжия и разрушителни устройства срещу Съединените щати", написа Бонди.

Мадуро ще бъде изправен пред съд в Съединените щати, потвърди и американският сенатор-републиканец Майк Лий, позовавайки се на изявление на държавния секретар Марко Рубио.

Световните агенции припомниха, че тези обвинения са били повдигнати срещу Мадуро още през 2020 г.

По-рано днес САЩ извършиха въздушни удари по венецуелската столицата Каракас и по други райони. Атаката е продължила по-малко от половин час, предаде Асошиейтед прес.

Президентът Доналд Тръмп потвърди с публикация в своята социална мрежа, че Николас Мадуро и неговата съпруга са били изведени със самолет от страната, но не посочи къде се намират.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
