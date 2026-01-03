Тръмп: Мадуро е заловен и изведен от Венецуела (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро заедно с жената са били задържани и изведени от страната със самолета. Тръмп е добавил още, че САЩ успешно са нанесли мащабен удар във Венецуела. Венецуелският диктатор Николас Мадуро е бил заловен от подразделение за специални части на американските военни Делта Форс, съобщиха източници на CBS News. Новината идва часове след като в Каракас бяха чути експлозии и стрелба. Припомняме, че на 3 януари 2026 г. сутринта в столицата на Венецуела Каракас бяха чути експлозии и шум от прелитания на самолети.

BREAKING: US forces have captured Maduro and his wife. pic.twitter.com/3hdXyktStJ — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

Извънредно положение

Южната част на града, особено районът близо до голяма военна база, остана без ток, предаде Reuters. Очевидци съобщават за стрелба в различни части на града. Движението в центъра на града е ограничено. Въздушното пространство над Венецуела е напълно затворено. Обявено е извънредно положение.

Reports claim a U.S. airstrike hit Caracas’ Cuartel de la Montaña 4F, the historic barracks housing Hugo Chávez’s museum and mausoleum. pic.twitter.com/pBZG5urVX3 — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

Заканата на Тръмп

Припомняме, че на 30 декември 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди нанасянето на военен удар срещу съоръжение във Венецуела, за което се твърди, че е използвано за наркотрафик, предаде ДПА. „Имаше голяма експлозия в района на дока, където товарят лодките с наркотици“, заяви Тръмп преди среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в резиденцията си във Флорида. „Ударихме всички лодки, а сега ударихме и района“, продължи той. Не беше ясно веднага каква цел е била поразена, както и коя американска агенция е действала, отбелязва на свой ред Ройтерс.

