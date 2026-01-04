Най-важните новини за деня: 4 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 4 януари 2026 г.

"ИСКАМЕ ПЕТРОЛНАТА ИНДУСТРИЯ ДА РАБОТИ В ПОЛЗА НА НАРОДА": МАРКО РУБИО НА ПРАКТИКА ПОЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕНЕЦУЕЛА (ВИДЕО)

Американският държавен секретар Марко Рубио представи първи идеи как САЩ ще процедират сега във Венецуела, ден след като при американска операция там беше арестуван Николас Мадуро и съпругата му и те бяха изведени от страната и откарани в Ню Йорк, където ще отговарят пред американски съд в обвинения за наркотероризъм. Рубио даде пространно интервю за Си Би Ес в програмата на журналиската Маргарет Бренан.

ОПЕРАЦИЯТА ОТВЪТРЕ: КАК САЩ СТИГНАХА ДО ЗАЛАВЯНЕТО НА МАДУРО

Беше като да гледаш телевизия. В стая със завеси в Мар-а-Лаго около екрани, подредени за негово удоволствие – включително, според снимки, публикувани от Белия дом, пряко предаване на съобщения от социалните медии на X – президентът Доналд Тръмп гледаше и слушаше, докато висококвалифицирани американски войници от Делта Форс нахлуваха в дома на Николас Мадуро в Каракас, където венецуелският лидер спеше заедно със съпругата си, пише в обстоен материал CNN. Мадуро беше бързо арестуван, докато се опитваше да избяга в своята подсилена със стомана стая.

ТРЪМП С НОВ ЗАЛП СРЕЩУ ПУТИН, УКРАЙНА ДОКАЗА С РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ЧЕ РАБОТИ ЗА МИР (ОБЗОР - ВИДЕО)

Доналд Тръмп не е "възхитен" от руския диктатор Владимир Путин поради неговото нежелание да сложи край на войната срещу Украйна. Американският президент заяви това на пресконференция на 3 януари, на която се обсъждаше военната операция на САЩ във Венецуела. По време на поредица от въпроси от журналисти републиканецът заяви, че никога не е обсъждал съдбата на венецуелския диктатор Николас Мадуро с Путин. "Не съм фен на Путин, той убива прекалено много хора", каза Тръмп.

ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ: ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ ВОДИ ПР АКЦИЯ СРЕЩУ МЕН

Главният архитект на София - Богдана Панайотова, чиято оставка бе поискана в навечерието на коледните празници от Столична община, излезе с официална позиция по случая. Тя разпространи своята гледна точка до медиите, в която категорично отхвърля твърденията на общуната. Според Панайотова позицията на Столична община представлява "недопустим опит за прехвърляне на политическа отговорност върху експертна длъжност, каквато е длъжността "главен архитект на Столична община".

10 ОТКРИТИЯ, КОИТО СМАЯХА АРХЕОЛОЗИТЕ ПРЕЗ 2025 Г.

2025 беше поредната добра година за археологията и историческите изследвания. Революционни открития бяха направени по целия свят, от Долината на царете в Египет и руините на Помпей до учебните зали на Оксфордския университет и дъното на Атлантическия океан. Някои открития станаха възможни благодарение на напредъка в технологии като изкуствен интелект (AI) и системата за откриване и определяне чрез осветяване с лазер (LiDAR), други – благодарение на човешката инициатива и креативност. Както винаги, късметът също има своята роля: един изследовател направи откритие по време на обичайната си разходка.

10 НАУЧНИ ОТКРИТИЯ НА 2025 Г., КОИТО ЩЕ ПРОМЕНЯТ ВСИЧКО

Светът на науката никога не спира своя ход и всяка година изследователите и лабораториите тихо правят пробиви, които коренно ще променят бъдещето. Докато заглавията често се фокусират върху постепенни подобрения, 2025 г. донесе няколко „спящи“ иновации – открития, които не видяхме като новини на първа страница, но които носят дълбоки последици за човешкото здраве, енергетиката и устойчивостта на околната среда.