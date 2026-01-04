10 открития, които смаяха археолозите през 2025 г.

2025 беше поредната добра година за археологията и историческите изследвания. Революционни открития бяха направени по целия свят, от Долината на царете в Египет и руините на Помпей до учебните зали на Оксфордския университет и дъното на Атлантическия океан. Някои открития станаха възможни благодарение на напредъка в технологии като изкуствен интелект (AI) и системата за откриване и определяне чрез осветяване с лазер (LiDAR), други – благодарение на човешката инициатива и креативност. Както винаги, късметът също има своята роля: един изследовател направи откритие по време на обичайната си разходка.

За първи път след Тутанкамон Египет разкри царска гробница

Археолози от Фондацията за изследване на Новото царство откриха гробницата на Тутмос II, фараон от XVIII династия на древен Египет. Разположена близо до Долината на царете, западно от Луксор, тя е първата царска гробница, открита след тази на Тутанкамон през 1922 г. Гробницата била празна и в лошо състояние; археолозите подозират, че съдържанието ѝ е било преместено на друго място поради наводнения, случили се малко след смъртта на фараона.

Историците спорят за точната продължителност на управлението на Тутмос II, като го оценяват между 3 и 13 години. Неговото управление често е засенчено от влиятелната му съпруга – царица Хатшепсут, и неговия син и наследник Тутмос III, който става един от най-могъщите фараони на Египет.

Син на Тутмос I и второстепенната му жена Мутнофрет, Тутмос II се възкачва на трона, след като по-големите му братя Ваджмос и Аменмос умират. Признавайки политическото значение на осигуряването на управлението си, той се жени за своята полусестра Хатшепсут, най-голямата дъщеря на Тутмос I и царица Яхмос.

Тутмос II и Хатшепсут имат дъщеря, Неферуре, но наследникът на трона, Тутмос III, е роден от второстепенна съпруга Тутмос II, Исет. След смъртта на Тутмос II Хатшепсут поема контрола като регент на младия Тутмос III и по-късно се обявява за фараон, управлявайки Египет повече от две десетилетия. Историците спорят дали управлението на Хатшепсут представлява продължение на политиките на Тутмос II, или значително отклонение, което отразява нейната собствена визия за Египет.

Bodleian Libraries / University of Oxford

Преподавател и учен в Оксфордския университет, специализиран в ранномодерна литература, открил специално копие на Сонет 116 на Уилям Шекспир, докато разглеждал ръкописи в Бодлиевата библиотека в Оксфорд. Находката е уникална, тъй като изглежда, че това копие е било преработено, с добавени допълнителни редове и промени в първия и последния куплет на сонета. Сонет 116 дълго бил смятан за трактат за любовта, но преработената версия разкрива досега скрит подтекст, свързан с политиката на Английската гражданска война.

Статуя в реален размер на древна жрица е открита в Помпей

Археолози в Помпей откриха две скулптури в реален размер на мъж и жена в некропола Порта Сарно, чиито най-стари известни погребения датират от IV век пр.н.е. Смята се, че статуите, създадени между 133 и 31 г. пр.н.е., изобразяват съпруг и съпруга. Женската фигура носи огърлица с висулка във формата на полумесец – украшение, за което се смята, че предпазва носителя от зли духове. Това и други предмети показват, че тя може да е била жрица, престижна позиция в патриархалното общество на Рим.

Ново сканиране на „Титаник“ пренаписва историята на драматичните му последни часове

В продължение на няколко години две дистанционно управляеми подводници с имената „Ромео и Жулиета“, се носеха над дъното на Северния Атлантик, за да създадат 3D сканиране на „Титаник“ – или на това, което е останало от него. Вече завършеният проект, който е заснел всичко – от изкривената кърма на луксозния лайнер до личните вещи на злополучните му пътници, отговаря на дългогодишни въпроси за инцидента.

Един от тях засяга първия офицер Уилям Макмастър Мърдок. Повече от век се носеше слух, че Мърдок е изоставил поста си, спасявайки се за сметка на други. Сканиранията на механизма, използван за спускане на спасителните лодки на кораба във водата, разказват различна история – че Мърдок е изпълнявал задълженията си до ледения, горчив край.

Оказва се, че този древен аналогов компютър не е функционирал много добре

Откакто е открит през 1901 г. от група водолази край бреговете на гръцки остров, изследователите се чудят за какво е бил използван механизмът от Антикитера. В момента преобладаващата теория е, че механизмът – подобен на часовник конгломерат от зъбни колела и циферблати – е бил древен суперкомпютър, използван за проследяване на движението на небесни обекти.

Ако това е вярно, той не е бил много добър в работата си. След тестване на дигитална реконструкция изследователи от Националния университет на Мар дел Плата в Аржентина установиха, че механизмът от Антикитера съдържа няколко конструктивни недостатъка, които биха направили устройството – което забива в 90% от симулациите – неизползваемо.

Египтолог разкри скрити послания на емблематичния обелиск в Париж

По време на една от ежедневните си разходки по време на пандемия покрай 21-метровия обелиск на Рамзес II на площад „Конкорд“ в Париж египтологът и преподавател в Сорбоната Жан-Гийом Олет-Пелетие забелязва нещо, което никой друг парижанин не е забелязал преди. След като получава разрешение да се изкачи на паметника, той потвърждава, че най-горните йероглифи гласят, че Рамзес е бил избран от боговете да управлява Египет.

Йероглифите, трудно видими от улицата, биха били ясно видими от първоначалното им местоположение близо до храма в Луксор, където знатни гости са пристигали с лодка, за да присъстват на годишния фестивал Опет. По време на фестивала древноегипетските жреци са преминали в процесия от Карнак до Луксор по Алеята на сфинксовете, носейки специален олтар на божествата Амон-Ра, Мут и Хонсу. Ритуалът се провеждал всяка година по време на Новото царство.

Древен химн слави Вавилон

Anmar A. Fadhil, Department of Archaeology, University of Baghdad / Iraqi Museum and the State Board of Antiquities and Heritage

През 2018 г. изследователи от Багдадския университет и университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен се заеха да дигитализират всяка открита някога клинописна плочка. Тази година, с помощта на изкуствен интелект, те откриха химн от 250 реда, възхваляващ славата на Вавилон и неговите жители. Химнът, създаден първоначално около 1000 г. пр.н.е., се среща в повече от 30 таблички – резултат от търсене, което би отнело на хората десетилетия, ако не бяха инструментите за машинно обучение. Количеството и хронологичното разпределение на текстовете, вариращи между VII и I век пр.н.е., предполагат, че химнът е играл важна роля във Вавилония, като е функционирал като вид месопотамски еквивалент на Клетвата за вярност.

Химнът описва сградите на града и как водите на Ефрат напояват полетата, което е рядкост за оцелялата месопотамска литература. Той разкрива нови подробности за живота в града, включително ролята на жените в жреческите задължения и ценностите на обществото като уважение и гостоприемство към чужденците. Смята се, че е бил "класически" текст, който може би учениците са заучавали наизуст като част от образованието си.

4000-годишен лабиринт пренаписва древен мит

Разкриването на масивна 4000-годишна лабиринтна структура на остров Крит е приветствано от изследователите като една от най-важните находки на века. Структурата привлече вниманието на медиите през 2025 г., тъй като продължават да се появяват нови подробности за любопитното място, открито първоначално през 2024 г.

Случайното откритие, извършено по време на разкопки преди изграждането на ново летище на острова, предполага, че сложни конструкции са съществували в древния свят много преди класическите гръцки сведения да популяризират легендата за Минотавъра и неговия известен лабиринт, като потенциално дори предлага подкрепа за това, че има поне някаква фактическа основа за съществуването на легендарната структура.

Потънали мегалити край Франция променят хронологията на Европа

SAMM, 2023 / Yves Fouquet et al. / International Journal of Nautical Archaeology, 2025

Френски морски археолози откриха масивна подводна стена край бреговете на Бретан, датираща от около 5000 г. пр.н.е.

Те смятат, че тя може да е от общество от каменната ера, чието изчезване под покачващите се морета е в основата на местния мит за потъналия град.

Археолозите смятат, че 120-метровата (394 фута) стена – най-голямата подводна конструкция, откривана някога във Франция – е била или капан за риба, или дига за защита от покачващите се морски нива.

Учените предполагат, че подобни обекти може да са в основата на местните бретонски легенди за потънали градове. Смята се, че един такъв изгубен град – Ys – се е намирал в залива Дуарнене, само на няколко километра на изток.

Легендите от Бретан разказват за потопен град западно от залива Дуарнене, недалеч от мястото на откритието. Спомените за изоставен крайбрежен пейзаж, по-късно потопен от покачващите се води, може да са допринесли за подобни истории в продължение на хилядолетия. Те допълват нарастващия брой подводни доказателства, показващи, че сложни традиции за каменно строителство са съществували сред крайбрежните групи ловци събирачи много преди земеделието да се разпространи в Европа.

11 000-годишен неолитен „амфитеатър“ е открит в Карахантепе

Разкопки, водени от Истанбулския университет, разкриха голяма структура, наподобяваща амфитеатър в Карахантепе, неолитен обект, разположен близо до Шанлъурфа в Югоизточна Турция, който е бил обитаван от около 9400 до 8000 г. пр.н.е. Кръглата структура е с диаметър почти 17 метра и разполага с редове каменни пейки, човешки и животински скулптури и каменни глави, издълбани в стените. Хиляди години по-стара от класическите си аналози, формата на кръглата структура сочи към организирани групови събирания.

Скулптурираните човешки лица в „амфитеатъра“ се присъединяват към Т-образните колони с издълбани лица, обявени по-рано през 2025 г. година, за да образуват една от най-големите концентрации на изображения на човешки лица в неолитната епоха. Това не е всичко: на други места на обекта, археологите открили съвкупност от каменни фигурки, изобразяващи дива свиня, лешояд и лисица – животни, които играят водеща роля в историите на неолитните хора. Взети заедно, материалите от Карахантепе допълнително оспорват дългогодишните разкази за прехода от номадски живот на ловците събирачи към ранни селища, показвайки, че сложната социална организация и общинската монументална архитектура предшестват създаването на земеделски общности.