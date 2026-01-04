Тръмп с нов залп срещу Путин, Украйна доказа с реални действия, че работи за мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

Доналд Тръмп не е "възхитен" от руския диктатор Владимир Путин поради неговото нежелание да сложи край на войната срещу Украйна. Американският президент заяви това на пресконференция на 3 януари, на която се обсъждаше военната операция на САЩ във Венецуела. По време на поредица от въпроси от журналисти републиканецът заяви, че никога не е обсъждал съдбата на венецуелския диктатор Николас Мадуро с Путин. "Не съм фен на Путин, той убива прекалено много хора", каза Тръмп.

Той повтори още веднъж дълго повтаряната си теза, че войната в Украйна никога не би се случила, ако той беше президент през февруари 2022 г. „Наследих тази война. Тя беше дело на Байдън, Зеленски и Путин", отказа Тръмп да назове агресора. "Аз се озовах в тази ситуация, която беше пълна каша. Ако нашите хора бяха участвали там, тази война нямаше да продължи много дълго“, каза американският лидер.

Доналд Тръмп по-рано отхвърли информационната маневра на Русия, свързана с предполагаема масирана атака с дронове срещу резиденция на Путин в Новгородска област. В социалната мрежа Truth Social той препубликува редакционна статия на New York Post, в която руският диктатор е обвинен в лъжа и в използване на това изявление като претекст за нарушаване на мирния процес. По-късно стана ясно, че Тръмп наистина е получил доклад от ЦРУ, потвърждаващ, че не е имало атака и че Путин наистина просто е излъгал: И ЦРУ опроверга лъжата на Кремъл за украинска атака срещу резиденцията му.

Украинският президент Володимир Зеленски също направи изявление относно залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, като свърза новината с действията на руския му колега в Украйна. "Ако така стоят нещата с диктаторите, тогава Съединените щати знаят какво да правят по-нататък", заяви президентът, когато беше попитан за развоя на събитията във Венецуела: Зеленски за Венецуела: Като ще е така с диктаторите, САЩ знаят какво да правят оттук нататък (ВИДЕО).

Украйна с важни стъпки в мирните преговори

Украйна предаде на своите партньори целия пакет документи за бъдещото мирно споразумение, заяви още Володимир Зеленски пред журналисти след среща в Украйна с националните съветници по сигурността от държавите членки на „коалицията на желаещите“. "Отдавна очаквахме тази визита. Тя е много важна за нас. По отношение на Киев, имахме много срещи в Европа, в Съединените щати. Днес (вчера - бел. ред.) 18 съветници по национална сигурност са в Украйна. Това беше важен момент за нас и точка, от която започваме да се движим още по-бързо по дипломатическия път. Мисля, че всички сте видели това през последния месец и половина“, каза украинският лидер.

Зеленски заяви, че Украйна е споделила всички необходими документи, свързани с мирното уреждане на войната, с националните съветници по сигурността на партньорските страни. Той отбеляза, че някои документи все още трябва да бъдат финализирани. "И очакваме, че именно тези подобрения ще бъдат направени в столиците на европейските страни, както и в Канада, Япония и други представители на „коалицията на желаещите“. Всичко това ще бъде изработено по време на нашите срещи и през януари. Отделяме много време на това“, добави президентът.

Зеленски заяви, че в момента се работи по три конкретни плана: гаранции за сигурността на Украйна, плюс пакети „Просперитет“ и „Последователност“, т.е. възстановяване на страната и солидна рамка за истински, дълготраен мир. Украинският лидер добави, че на 5 януари ще се състои среща на началниците на генералните щабове в Европа, а на 6 януари – среща на равнище лидери в Париж, където ще бъдат финализирани документите за сигурност. След тези контакти Украйна очаква продуктивна съвместна среща с представители на САЩ. „Бихме искали всичко това да се случи през януари, до края на януари. Това са нашите планове за днес“, заключи Зеленски.

По-рано началникът на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Андрий Хнатов обяви, че Украйна и САЩ са се споразумели за военен документ, състоящ се от четири раздела и анекса, покриващ подкрепа, логистика, възстановяване, модернизация на въоръжените сили и механизми за наблюдение. Той потвърди, че в документа са описани и мерки в отговор на потенциални нарушения на прекратяване на огъня. Подобни споразумения се разработват и с други партньори, включително по въпроси, свързани с разполагането на коалиционни сили, отбеляза Хнатов и допълни, че е била проведена двустранна работа с Вашингтон на ниво Генерален щаб.

Междувременно стана ясно, че Украйна обмисля провеждането на национален референдум за евентуално мирно споразумение. Според председателя на парламента Руслан Стефанчук в бюлетината ще бъде включен един-единствен въпрос - дали да се подкрепи споразумението, или не.

Депутатът Давид Арахамия от партията на Зеленски "Слуга на народа" добави, че референдумът може да се проведе едновременно с президентски избори. Публичното обсъждане на проекта се очаква да продължи около 60 дни. Проектът на закон може да бъде готов до края на февруари, като ще има разговори с европейски съветници по националната сигурност. Без натиск процесът може да се проточи с години, предупреди той.

Украйна може да се присъедини към ЕС през 2030 г., заяви пък заместник-министърът на икономиката Тарас Качка. Преговорите по договора за присъединяване се очакват през 2028 г., след което ще последва ратификация. Икономическото споразумение на Украйна на стойност 800 милиарда долара е одобрено от ЕС и е напълно в съответствие с изискванията за присъединяване, добави той. И подчерта, че по време на преговорите в събота в Киев западните съветници не са имали възражения - споразумението ще бъде част от по-широката рамка за мир.

„Членството в ЕС е основна част от този пакет“, заяви Качка, като отбеляза, че финансовите условия са в съответствие със стандартите на ЕС и подкрепят бъдещето на Украйна като държава членка. Той добави, че финансирането съответства на принципите на ЕС за икономическо сближаване, което позволява на Украйна, предвид военните щети и нуждите от развитие, да получи мащабни субсидии, особено за регионален бизнес растеж и възстановяване на инфраструктурата.

Премиерът Юлия Свириденко по-рано очерта планове за използване на средствата, а представителят на САЩ Стив Уиткоф също се присъедини дистанционно към икономическия панел.

Същевременно Володимир Зеленски обяви, че лично наблюдава пълното преструктуриране на ръководството в областта на сигурността и отбраната на фона на рокадите в правителството. Той заяви, че трябва да бъде уверен в оперативната цялост на всяка структура, преди страната да приложи нови отбранителни или дипломатически стратегии. Коментирайки изявления на висши военни служители, призоваващи Васил Малюк да остане начело на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), Зеленски подчерта, че готвената от него смяна не е просто уволнение, а внимателно обмислена ротация. Край на войната остава приоритет номер едно, но държавата трябва да бъде подготвена и за негативен сценарий, при който Русия блокира дипломацията, отбеляза лидерът на нападнатата от Москва страна.

„Уважавам всички, но ще извърша ротациите, които съм решил да направя“, подчерта той. Украинският президент отбеляза също, че след реорганизацията на отбранителния сектор ще бъдат необходими промени и в украинските въоръжени сили. Не се обсъжда обаче смяна на главнокомандващия украинската армия ген. Олександър Сирски, потвърди Зеленски.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Сухопътната военна активност в Украйна се повиши на дневна база съгласно официалните украински данни, като отново броят на сраженията за денонощие скочи над 200. Общо 211 бойни сблъсъка са станали на 3 януари, което е с 95 повече спрямо 2 януари, сочи информацията на украинския генщаб. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 174 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 21 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2702 изстреляни снаряда, като това е с около 520 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 4812 FPV дрона, което е с около 1550 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са отбити 40 руски пехотни щурма за денонощието, твърди украинската армия. В спомагателното от юг Олександриевско направление са станали още 21 атаки. На второ място по интензивност на сраженията всъщност е посоката при Гуляйполе в Запорожка област - с 36 спрени руски нападения. В Лиманското направление е имало 22 сблъсъка, в Южнослобожанското (с основна точка Вовчанск в северната част на Харковска област) - 19, в Константиновското - 18, в Купянското - 14, гласят украинските официални данни.

Украински пилот на МиГ-29 е унищожил ключов мост близо до Покровск с прецизни управляеми бомби AASM Hammer. Мостът е бил използван от руските сили като логистичен маршрут и временно укритие за щурмови групи.

От битките край Вовчанск пък се появи видео, показващо как руските сили вече имитират украинските тактики. Разположили са две наземни роботизирани системи - едната въоръжена, а другата за логистика. И двете обаче били забелязани и успешно неутрализирани от единица на 57-ма бригада на Украйна, която оперира с дронове, похвалиха се от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Руснаците имат потвърден напредък в посока Константиновка. Геолокализирани кадри, публикувани на 2 януари, показват, че те наскоро са напреднали по магистрала Е-40 Бахмут-Славянск, североизточно от Орехово-Васильовка (североизточно от Константиновка).

От своя страна, ВСУ напредват в Купянск, за който руската армия и самият диктатор Путин излъгаха, че са превзели напълно още в края на ноември. Украинците имат присъствие близо до магистрала P-79 Купянск-Чугуев в центъра на града, показват геолокализирани кадри.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" прави обзор на случилото се на фронта през седмицата и твърди следното: "Тежките сражения на фронта продължават. Ситуацията в Купянск остава напрегната: резервите на украинските въоръжени сили се опитват да достигнат река Оскол, а нашите военни блогъри публикуват кадри от удари срещу врага в районния съд в центъра на града. Времето вече позволява и на двете страни да използват по-активно дронове. Ударите по нашите гранични райони продължават. Преди Нова година (началникът на руския генщаб - бел. ред.) Герасимов инспектира Северната група сили и отбеляза напредък в създаването на зона за сигурност, която прилича на мозаечно одеяло с максимална дълбочина 15 километра, което пречи на сигурността на фронтовите райони. В боевете в сектора Грабово-Високо срещу Красна Яруга в Белгородска област се появи нов елемент - нашите сили пресякоха границата и влязоха в бой. Боевете продължават по предишните фронтови линии, а Константиновка е обкръжена от север и юг, но е твърде рано да се говори за срив на фронта или изолация на бойната зона".

Война на дронове

През изминалата нощ над Русия са били свалени 90 украински дрона, съобщи Министерството на отбраната в Москва: 37 над Брянска област, 22 над Курска област, 11 над Калужка област, 11 над Московска област, включително три безпилотни летателни апарата, летящи към столицата Москва, 4 над Тулска област, 2 над Воронежка област, 1 над Белгородска област, 1 над Ростовска област и 1 над Орловска област.

От 7 до 9 часа сутринта са били свалени още 42 украински дрона, допълниха от руското МО - т.е. общо 132. Останалите са летели над следните области: 12 над региона на Рязан, 11 над Белгородска област, 6 над Воронежка област, по 4 над Курска и Липецка област, 2 над Тулска област, по 1 над Орловска, Калужка и Тамбовска област.

Град Губкин в Белгородска област е бил атакуван от дронове на украинските въоръжени сили, твърди губернаторът Вячеслав Гладков. Един цивилен е ранен, добавя той. "Екип на линейка транспортира жената до Централната районна болница в Губкин с баротравма и рани от шрапнел по гърба, ръцете и краката. Оказва се цялата необходима медицинска помощ. На мястото на атаката се е запалил търговски обект; пожарникарите са погасили пожара. Освен това фасадата и прозорците на търговска сграда са повредени, а прозорците на осем апартамента в три жилищни сгради са счупени. Една кола е повредена от шрапнел", заяви Гладков.

Броят на жертвите от руския удар по втория по големина украински град Харков на 2 януари пък е нараснал на 4, съобщи кметът на града Игор Терехов: След руска ракетна атака: Пожари и ранени в Харков (ВИДЕА).

51-годишна жена е била ранена при руска атака в Запорожка област през изминалата нощ. Тогава украинските ВВС са свалили 39 от общо 52 дрона, с които руснаците са обстрелвали страната. Тринадесет безпилотни летателни апарата са поразили 9 места, а отломки от дрон са паднали на още едно място, се казва в изявлението на Военновъздушните сили на Украйна.

През нощта руските войски атакуваха с ударни дронове населени точки на Чугуевски и Купянски район в Харковска област. Имаше 3 пожара. Изгоряла е къща и са ранени трима души на едно от местата. Отделно има подпалени 2 гаража и 2 автомобила, както и жилищна сграда, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС-Украйна).

Поразена е и нежилищна сграда в Конотопския район на Сумска област. Имало е многократни удари. Парамедиците са успели да се оттеглят на безопасно място. Пожарът е бил потушен и няма информация за жертви, посочват от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Вчера Краматорск в Донецка област стана обект на масирана атака с дронове. "Ударите предизвикаха пожар в апартамент в пететажна жилищна сграда и на покрива на девететажна сграда. По-късно беше ударен частен сектор, което предизвика пожар в селскостопанска сграда. Спасителите бързо угасиха всички пожари", съобщиха от ДСНС.