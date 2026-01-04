Операцията отвътре: Как САЩ стигнаха до залавянето на Мадуро

Беше като да гледаш телевизия. В стая със завеси в Мар-а-Лаго около екрани, подредени за негово удоволствие – включително, според снимки, публикувани от Белия дом, пряко предаване на съобщения от социалните медии на X – президентът Доналд Тръмп гледаше и слушаше, докато висококвалифицирани американски войници от Делта Форс нахлуваха в дома на Николас Мадуро в Каракас, където венецуелският лидер спеше заедно със съпругата си, пише в обстоен материал CNN. Мадуро беше бързо арестуван, докато се опитваше да избяга в своята подсилена със стомана стая.

Това беше драматичната кулминация на месечна кампания, чиято крайна цел отдавна беше ясна за тези, които участваха в нейното планиране: да се отстрани Мадуро от властта. Тръмп, който по време на кампанията изрази опасения относно потенциалните нежелани последствия и вероятността САЩ да бъдат въвлечени в продължителна война, остави настрана всякакви резерви и даде зелена светлина на операцията в дните преди Коледа.

Едва след повече от седмица времето се оправи и условията станаха подходящи за строго охраняваната мисия. В 22:46 ч. президентът даде окончателното си одобрение. "Успех", каза Тръмп на служителите по националната сигурност, които се бяха събрали в неговия позлатен частен клуб в Южна Флорида, "и Бог да ви пази".

Американски хеликоптери скоро се плъзнаха над морето, на 30 метра над тъмната вода, към Каракас. Няколко часа по-късно Мадуро беше в ареста на САЩ, с белезници, облечен в сиви панталони и с черни очила, според снимка, която Тръмп публикува в Truth Social в събота сутринта. Тръмп се появи в събота, за да обяви, че САЩ ще "управляват" страната за неопределено време, като даде удивително малко подробности и заяви, че не се страхува от "ботуши по земята".

За президент, чието политическо движение беше подхранено отчасти от недоволството от две десетилетия кървава американска външна интервенция, това беше забележителна промяна. Президентът до голяма степен премълча работата, която може да го очаква, като вместо това се фокусира върху получаването на достъп до огромните петролни резерви на Венецуела и многократно отказва да изключи по-силно военно присъствие на САЩ, ако съюзниците на Мадуро откажат да дадат властта. В часовете след удара източници във Вашингтон, включително служители на Конгреса и съюзници на президента, изразиха на частно ниво опасения относно дългосрочните последствия от действието – както по отношение на националната сигурност на САЩ, така и по отношение на потенциалните политически последици за президент с ниски рейтинги на одобрение, чиято база не проявява голям интерес към американска интервенция в чужбина.

Удар, подготвян от месеци

Тази седмица във Флорида до Тръмп бяха главните архитекти на ескалиращата кампания за натиск върху Мадуро – държавният секретар Марко Рубио и старшият съветник Стивън Милър, които бяха забелязани на вечеря с президента часове преди началото на операцията. Те се присъединиха към него отново, когато той обяви победата в събота, 3 януари.

Подготовката за рейда започна в средата на декември, разказаха за CNN хора, запознати с плановете. Но идеята беше замислена месеци по-рано. Още преди първата военна атака на САЩ срещу предполагаема лодка, превозваща наркотици от Венецуела в началото на септември, планът за отстраняване на Мадуро от властта вече беше в ход. Докато САЩ видимо натрупваха военни сили в Карибския басейн, премествайки военни кораби и друго оборудване в региона, в тайна се случваше и друго. През август ЦРУ тайно инсталира малък екип във Венецуела, за да проследява навиците, местонахождението и движенията на Мадуро, което помогна за успеха на операцията в събота по отношение на точното му местонахождение, включително къде ще спи, съобщиха за CNN източници, запознати с плановете.

Екипът разбра "как се движи, къде живее, къде пътува, какво яде, какво носи, какви са домашните му любимци", заяви в събота генерал Дан Кейн, председател на Общото командване на въоръжените сили.

Сред активите е бил и източник на ЦРУ, работещ във венецуелското правителство, който е помагал на САЩ да проследява местонахождението и движенията на Мадуро преди залавянето му, съобщи за CNN източник, запознат с операцията.

Подробната хронология и разкритието, че екип на ЦРУ е работил във Венецуела толкова дълго време, хвърля нова светлина върху кампанията на администрацията за оказване на натиск върху Мадуро през последните няколко месеца, въпреки че висши служители публично заявиха, че целта им не е смяна на режима.

Няколко демократични членове на Конгреса обвиниха в събота Рубио и Хегсет, че са излъгали законодателите по време на брифинг в Сената миналия месец. Сенаторът Анди Ким от Ню Джърси написа в публикация в X, че "секретарите Рубио и Хегсет погледнаха всеки сенатор в очите преди няколко седмици и казаха, че не става въпрос за смяна на режима. Тогава не им повярвах и сега виждаме, че са излъгали Конгреса". През октомври Тръмп заяви, че е упълномощил ЦРУ да действа във Венецуела, за да ограничи незаконния поток на мигранти и наркотици от южноамериканската страна. ЦРУ отказа да коментира.

"Почти ултиматум"

В края на миналия месец ЦРУ проведе удар с дрон срещу пристанищно съоръжение на брега на Венецуела, съобщиха източници пред CNN, като това бе първата известна атака на САЩ в тази страна. Ударът бе насочен срещу отдалечено пристанище на венецуелския бряг, за което американското правителство смяташе, че се използва от венецуелската банда Tren de Aragua за съхранение на наркотици и прехвърлянето им на кораби за транспортиране. По време на удара в съоръжението не е имало никого, така че няма жертви, твърдят източниците.

Въпреки плановете за сваляне на Мадуро, много служители на Белия дом са продължили да се надяват през последните седмици, че венецуелският президент ще се оттегли доброволно, казаха двама висши служители на Белия дом пред CNN.

По време на телефонен разговор между Тръмп и Мадуро през ноември американският президент многократно е подчертал пред венецуелския лидер, че "е в негов интерес" да се оттегли и да напусне страната, каза един от служителите, като определи разговора като "почти ултиматум"."Искам да бъда ясен по един въпрос: Николас Мадуро имаше много възможности да избегне това", заяви Рубио в събота. "Бяха му отправени много, много, много щедри предложения, но той предпочете да се държи като дивак, предпочете да си играе, и резултатът е това, което видяхме тази вечер."

Още в началото на декември администрацията смяташе, че започва да вижда пукнатини в системата за подкрепа на Мадуро, каза един от служителите пред CNN. С течение на времето обаче това убеждение започна да се разсейва и започна планирането на операцията. След като Тръмп даде зелена светлина в края на декември, операцията беше прекъсната от няколко фактора, включително времето във Венецуела и решението на президента да нанесе удар по Нигерия на Коледа, каза един от служителите.

Условията за удара са подходящи

Кейн заяви в събота, че "Операция Абсолютна решителност" е кулминацията на "месеци" на планиране и репетиции, в които са участвали 150 самолета и персонал от военни и разузнавателни агенции.

Войските, избрани да участват, трябваше да изчакат идеалните условия, каза Кейн, и бяха в готовност през празниците, тъй като времето забави операцията. "Снощи времето се оправи достатъчно, за да се отвори път, по който само най-опитните пилоти в света биха могли да маневрират", каза Кейн.

След като Тръмп даде зелена светлина малко преди 23:00 часа източно време, американски военни самолети започнаха да излитат от 20 бази в Западната полусфера, каза Кейн. Тези самолети щяха да нанесат прецизни удари по венецуелски наземни цели, като системи за противовъздушна отбрана, и да осигурят прикритие за хеликоптерите, превозващи екипа за евакуация до Каракас. САЩ също така са приложили тактики за кибервойна, за да помогнат за разчистването на пътя за своите екипи, действащи във въздуха и на земята, каза Кейн.

Хеликоптерите с екипа за евакуация са достигнали комплекса на Мадуро в 2 часа сутринта местно време в Каракас, каза генералът. При пристигането си хеликоптерите са били обстреляни и един от тях е бил ударен, но е останал в състояние да лети. САЩ са отвърнали на огъня в защита, добави Кейн. "Докато операцията се развиваше в комплекса, нашите въздушни и наземни разузнавателни екипи предоставяха актуална информация в реално време на наземните сили, за да се гарантира, че те могат да се придвижват безопасно в сложната среда без ненужен риск", каза той. Кейн заяви, че Мадуро и съпругата му "се предадоха" на американския военен персонал, преди да бъдат изведени от страната. Мадуро и Флорес са били настанени на борда на USS Iwo Jima, който е спрял в американската военна база в залива Гуантанамо, съобщиха за CNN два източника, запознати с плановете.

Базата, понякога наричана "Гитмо", се намира в югоизточната част на Куба и е дом на прословутия лагер за задържани. Там Мадуро и съпругата му бяха прехвърлени на самолет, който кацна в базата на Националната гвардия "Стюарт" в Ню Йорк в събота вечер.

Във Венецуела хората не бяха сигурни как да реагират. Много улици в Каракас, където все още се усещаше миризмата на барут, изглеждаха пусти в ранните часове на събота. Някои хора, които излязоха да търсят продукти от първа необходимост, като памперси, откриха, че повечето магазини са затворени, включително аптеките, супермаркетите и бензиностанциите.

"Скоростта, насилието"

Тръмп не даде никакви признаци, че планира едно от най-значимите действия от двата си президентски мандата. Вместо това, той продължи с обичайния си ритъм: дни на голф игрището, вечери на терасата на Мар-а-Лаго и организиране на новогодишна галавечер с участието на Vanilla Ice. В часовете преди да даде окончателното си съгласие, президентът се срещна в голф клуба си с вицепрезидента Джей Ди Ванс, за да обсъдят ударите, но Ванс се върна в дома си в Синсинати след началото на операцията.

Ванс се включи в няколко късни нощни срещи чрез защитена видеоконференция с висши служители по националната сигурност в навечерието на операцията. Негов говорител заяви, че екипът за национална сигурност на Тръмп "се е притеснявал, че нощното придвижване на кортежа на вицепрезидента по време на операцията може да предупреди венецуелците".

Тръмп наблюдаваше сложната операция в реално време от стая в Мар-а-Лаго заедно с военни генерали. "Ако бяхте видели какво се случи, аз го гледах буквално, като телевизионно шоу", размишляваше той по-късно в интервю за Fox News. "Ако бяхте видели скоростта, насилието... беше невероятно, тези хора свършиха невероятна работа. Никой друг не би могъл да направи нещо подобно", добави Тръмп.

Той имаше много по-малко да каже за това как би изглеждало "управлението" на Венецуела от страна на САЩ, като направи неясни намеци за "група", която ще управлява 31-милионното население на страната. И докато той изглеждаше уверен, че вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес ще "стори това, което смятаме за необходимо, за да направим Венецуела отново велика", Родригес излезе два часа по-късно, за да настоява, че страната ѝ е била "жестоко атакувана".

Всичко това създаде изненадващо неясна картина за това, което може да се случи по-нататък, въпреки месеците на планиране, които доведоха Тръмп до събота. На въпроса на CNN дали е взел под внимание смесените резултати от американските усилия за сваляне на диктатори, президентът отговори. "Тогава имахме различни президенти. Но с мен това не е вярно", каза той. "С мен имаме перфектни резултати от победи."