С обвинения в лъжа и непрофесионализъм: Столична община поиска оставката на главния архитект

23 декември 2025, 12:27 часа 318 прочитания 0 коментара
С обвинения в лъжа и непрофесионализъм: Столична община поиска оставката на главния архитект

Главният архитект на София Богдана Панайотова системно не е изпълнявала ключови свои задачи и открито е саботирала реформата за градско планиране и развитие. С тези обвинения излязоха в своя позиция от Столична община.

Неизпълнение на възложени задачи, непрофесионален начин на работа и невъзможност да се работи в рамките на общата управленска визия - това, според общината, са и мотивите на столичния кмет Терзиев да поиска оставката й.

Непрофесионализъм и бездействие

"Сред основните възложени ѝ от кмета задачи беше стартирането на процес по създаване на нов Общ устройствен план на София – с нов подход, диалог с професионалната общност и широко обществено участие. Такъв процес от страна на главния архитект не беше започнат. Не бяха предприети и очакваните спешни мерки срещу презастрояването и застрояването в неурегулирани терени, включително чрез инициатива за законодателни и подзаконови промени. Няма и инициативи за обвързване на новото строителство с достъпа до транспорт, социалната инфраструктура, зелените системи и публичните пространства. Не са предприети действия за подготовка на нови адекватни наредби, които да решат тези проблеми", пишат от Столична община.

От там допълват, че е имало очакване за активно включване на районните кметове и архитекти в процесите по градоустройство, но такъв устойчив модел на работа не е бил изграден от главния архитект. Присъствието на районите в експертни съвети е резултат единствено от инициатива на кмета Терзиев.

Няма въведени нови дигитални процеси, сроковете не се спазват, а гражданите и бизнесът продължават да нямат яснота за движението на преписките си, се казва още в позицията.

Системни проблеми и нарушения

От Столична община са установили и някои системни проблеми в работата на главния архитект. Става въпрос за необосновано забавяне на преписки; разминаване между обсъжданията и решенията на заседанията на ОЕСУТ и съдържанието на официалните протоколи; издаване на заповеди, които нарушават административните процедури и пречат на съответните дирекции да изпълняват задълженията си; издаване на указателни писма извън правомощията на администрацията и издаване на актове без предварително съгласуване с юристи, което създава риск да бъдат атакувани в съда.

"В публични изяви арх. Богдана Панайотова твърди, че причината за поисканата ѝ оставка са “икономически интереси”, “липса на политическа воля” и нейни “действия срещу презастрояването”. Тези твърдения са лъжа", твърдат от СО.

Според тях в гореописания контекст всички твърдения за “натиск” или „сделки“ са само удобен похват да се прикрие реалният проблем - неизпълнение на възложени задачи, непрофесионален начин на работа и невъзможност да се работи в рамките на общата управленска визия.

Общината очаква оставката на Богдана Панайотова

Според общината Панайотова се е противопоставила на ключова реформа, която е трябвало да бъде проведена.

"Реформата, която Столичната община започна, цели ясно разпределение на отговорностите - главният архитект запазва експертната си по закон роля, а стратегическите решения за развитието на града се вземат от избраното политическо ръководство. С противопоставянето си на реформата арх. Панайотова на практика защитава запазването на модел и практики, които през годините са допринесли за презастрояване, по-ниско качество на градската среда и възможности за непрозрачно влияние в ущърб на обществения интерес", твърдят от СО.

И припомнят, че в началото на мандата си арх. Панайотова е заявила, че има готовност да подаде оставка, когато ѝ бъде поискана.

"Столичната община очаква този ангажимент да бъде изпълнен, за да продължат усилията за изграждане на работеща, прозрачна и отговорна система за градско планиране и развитие на София", завършва позицията.

