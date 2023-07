Най-важното за деня, 26 юли 2023 г.

ПОЧИНА ШИНЕЙД О’КОНЪР (ВИДЕО)

Печели значителна международна известност след като изпява „Нищо не може да се сравни с теб“ (на английски: Nothing compares to you), песен написана и композирана от Принс през 1990 г.

ЕТО КОЙ РЪКОВОДИ ЧВК "ВАГНЕР" В БЕЛАРУС (СНИМКА)

По информация на All Eyes on Wagner става въпрос за 46-годишният Сергей Владимирович Чубко. По данни на беларуското издание "Наша Нива" Чубко е роден в семейство на военен в Черновци. Баща му е воювал в Афганистан.

СЛЕД 10 ЧАСА: РЕСОРНАТА КОМИСИЯ В НС ПРИЕ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ БЮДЖЕТ 2023 Г.

Ресорната комисия в Народното събрание прие на второ четене Законопроекта за държавния бюджет за 2023 г. на заседание, продължило повече от 10 часа.

АФРИКА МАСОВО ПРЕНЕБРЕГНА ПУТИН И СРЕЩАТА МУ В САНКТ ПЕТЕРБУРГ

Масово лидерите на помпозната среща на върха Русия – Африка в Санкт Петербург (27-28 юли) няма да присъстват. Срещата е усилие на руската дипломация да покаже, че издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин все още има реална тежест в международните отношения.

"НЕБЛАГОДАРНИЯТ ЗЕЛЕНСКИ" И КАКВО Е ПОБЕДА НАД РУСИЯ: РАЗДЕЛИТЕЛНИ ЛИНИИ МЕЖДУ ЗАПАДА И УКРАЙНА

Ще се откаже ли Вашингтон от Киев? А ЕС? Този въпрос излезе на преден план в немалко информационни източници като коментари и анализи след срещата на НАТО във Вилнюс.

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА В ЕДНА ЛОДКА С РЕСТОРАНТЬОРИТЕ, ОТКАЗВА ДА ДАДЕ ОСТАВКА

„В една лодка сме с ресторантьорите и се опитваме да осигурим по-добър сезон в пика на летния сезон. Ресторантьорският бизнес е част от този продукт, в който е съсредоточен труда на много хора и трябва да се представи общата цел както за бизнеса, така и за държавата по най-добрия начин“.

ВЕЧЕН ИМУНИТЕТ ЗА НЯКОИ ДЕПУТАТИ: ОПАСНОСТТА ПРИ ПРОМЕНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА

Преди да погледнем към кметовете и мандатите (само два), нека видим какво е положението с регулаторните органи. Трябва да има дискусия и публичност – дали обаче само за органите, които формира Народното събрание или за тези, които се формират от правителството и президента? Това заяви конституционният експерт доц. Наталия Киселова по темата конституционни промени.

СИГНАЛ: РУСКИ ИДИОТИЗЪМ - ТРУПАТ ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ НА ЕДНО МЯСТО (ВИДЕО)

Темата със складирането и разполагане на оръжия и боеприпаси за руската армия на фронта в Украйна се дискутира със сериозен тон в руското телеграм пространство. Популярният руски телеграм канал "Рибар" съобщава за увеличен брой инспекции на фронта в Украйна и наложени "порицания" заради "разпръснато съхранение на боеприпаси от различен калибър". Каналът обаче коментира, че това е напълно логично, защото така се избягва възможността при украински удар да се нанесат големи вторични поражения и задава въпросът какво правят проверяващите инспектори с изисквания да се спазват нормативи сякаш няма определени условия, наложени от войната.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ СЕ РАЗБРАХА ЗА БЮДЖЕТА

Управляващите се разбраха за бюджета. Това стана ясно след лидерска среща, в която участваха Бойко Борисов, Кирил Петков и Христо Иванов. Срещата се наложи след среднощното заседание на бюджетна комисия, която разгледа 84 предложения и прие доста от тях, което бе повод Асен Василев да обяви, че Министерството на финансите не подкрепя бюджета в този му вид.

ПРОКУРАТУРАТА НЕ ОТКРИ ПРАНЕ НА ПАРИ В "БАРСЕЛОНАГЕЙТ"

Няма данни за организирана престъпна група в делото "Барселонагейт", по което е разследван лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Това твърди апелативният прокурор Людмил Коюмджиев, който е прегледал преписката като горна инстанция, след като проверка на прокуратурата откри нарушения в работата на наблюдаващия обвинител по делото Стефан Христов.

КАБИНЕТЪТ ОДОБРИ УПРАВЛЕНСКА ПРОГРАМА - ЕТО ПЕТТЕ ПРИОРИТЕТА

Днес, 26 юли, Министерски съвет прие управленската програма на кабинета "Денков - Габриел". Премиерът Николай Денков посочи, че тя е съгласувана с партиите, които подкрепят правителството, и че зависи от бюджетите за 2023 г. и 2024 г.

РАДЕВ В МОЩНА АТАКА ЗАРАДИ КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ: "НЕГРАМОТНИ И ПОРОЧНИ"

Президентът Румен Радев остро атакува ПП-ДБ за представените в неделя промени в Конституцията, които предлагат различно определяне на служебните правителства, 24 май за национален празник, разделяне на ВСС на две, максимум два мандата на кметовете и т.н.

ГАЙТАНСКИ ПРЕДЛОЖИ СДЕЛКА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: КЪПАЛНЯ "МАРИЯ ЛУИЗА" В ЗАМЯНА НА 24 ИМОТА

Бизнесменът Румен Гайтански - Вълка е поискал Столична община да му прехвърли правото на собственост на 24 имота на територията на София срещу неговия мажоритарен дял акции в дружеството, което притежава лятната къпалня "Мария Луиза".

ПРОУЧВАНЕ: КЛИМАТИЧЕН ХАОС НА ЗЕМЯТА, АКО ГЪЛФСТРИЙМ СЕ СРИНЕ ПРЕЗ 2025 Г.

Жизненоважната система от океански течения, която помага за регулирането на климата в Северното полукълбо, може да се срине от 2025 г. нататък и да предизвика климатичен хаос, предупреждава ново проучване.

ХУДОЖНИК И ДОКТОР ПО КОМПЮТЪРНИ НАУКИ В САЩ: МЕЧТАЯ ДА НАРИСУВАМ 7-ТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА

Днес ще ви срещнем с един български художник, който се реализира в САЩ и… работи в Intel. Той едва ли е средностатистическият българин, които живее и работи в чужбина, но всички знаем, че статистиките са за статистиците. Ние хората имаме съдби, емоции, истории, които ни вдъхновяват или ни учат. Ето и неговата...

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 27 ЮЛИ 2023 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

На 27 юли 2023 г. температурите ще се понижат съществено и горещините ще отстъпят. В четвъртък времето ще е неустойчиво и се очакват краткотрайни валежи от дъжд. Ще има условия за градушка.

САЩ БАВЯТ ОБУЧЕНИЕТО ЗА УКРАИНСКИТЕ ПИЛОТИ НА F-16, ПРЕХВЪРЛЯТ ТОПКАТА КЪМ ЕВРОПА

Съветникът по националната сигурност на САЩ заяви, че администрацията на Джо Байдън ще предприеме "възможно най-бързи действия", за да достави изтребители F-16 на Украйна. Високопоставен говорител на Белия дом каза, че самолетите ще летят в украинското небе "към края на годината".