Обстановката по границите: Има ли струпване на камиони

21 октомври 2025, 09:42 часа 369 прочитания 0 коментара
Интензивен е трафикът на контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщава на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), цитирана от БТА. Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата със Сърбия трафикът е нормален на всички пунктове. 

На границата с Румъния движението на автомобили е нормално на всички преходи. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител, напомнят от "Гранична полиция". 

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем - Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането в обекта на външни лица.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова
