Най-важните новини за деня: 4 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 4 февруари 2026 г.

РИТУАЛНО САМОУБИЙСТВО ИЛИ ЧАДЪР: ВЕРСИИТЕ НА КРИМИНАЛЕН ПСИХОЛОГ ЗА ТРОЙНОТО УБИЙСТВО КРАЙ ПЕТРОХАН

Криминалният психолог доц. Неделчо Стойчев заяви, че потребността от спекулации е огромна и службите, които работят по тройното убийство в хижа "Петрохан ", гледат да не дават прекалено автентична и истинска информация, тъй като това може да навреди на разплитането на случая. Информацията може би няма да бъде огласена, докато не се случи разкриване на самото престъпление, коментира той в студиото на БНТ. Още: С изстрели в главите и много оръжие: Разказ на кмета на Гинци за намерените тела в хижа "Петрохан"

СКЛЮЧИЛ ЛИ Е БРЕНДО СДЕЛКА ДА СЕ СПАСИ: ДЕМЕРДЖИЕВ ЗА ЗНАКОВИТЕ КРИМИНАЛНИ УБИЙСТВА

"Самото предаване на Евелин Банев-Брендо подсказва сделка с тези, които управляват съдебната система. Желанието на началника на затвора Брендо да бъде предсрочно освободен е продължение на това, което се случва в съдебната система и хората, които я управляват". Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред БНТ. Още: За да оцелеят двама души и списъка "Магнитски": Иван Демерджиев за влизането ни в Съвета на Тръмп

ТЕЖЪК ОПИТ ЗА ГРАБЕЖ В "12 БЕЗ 5" НА О-В СВ. СВ. КИРИК И ЮЛИТА: ВМЕСТО ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА - НЕЗАКОННИ КАЗИНА

Това е една сделка, извършена в 12 без 5 от правителството в оставка. Това е много силен удар върху нашето културно наследство, история, археология и намерения за създаване на център за култура, наука и образование на острова. Думите са на проф. Велислав Минеков, председател на Инициативния комитет за превръщане на остров Св. Св. Кирик и Юлита в център за изкуство и култура на специална пресконференция в БТА.

ОТ КОГО ЩЕ ВЗЕМЕ ГЛАСОВЕ РУМЕН РАДЕВ И КОЛКО ДЕПУТАТИ ЩЕ ИМА? ПРОГНОЗА НА ПЕТКО ПЕТКОВ (ВИДЕО)

Българското общество разчита на позитивни послания от политиците. Когато има обиди и мълчание, избирателите не желаят да отидат до урните. Това е сигнал към политиците, да се насочат към по-ясни послания.

КРАЯТ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НАБЛИЖАВА: 2,5 МИЛИАРДА ЕВРО ЧАКАТ ИЗБОРИ, СЛУЖЕБНА ВЛАСТ И ТЕЖКИ РЕФОРМИ

2,5 милиарда евро очакват България по четвъртото и петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) до края на август, научи Actualno.com от свои източници в работната група за реформи и инвестиции в рамките на генералния секретариат на Европейската комисия. Крайният срок от 31 август обаче би могъл да завари вече започнати или все още недовършени проекти и инвестиции - Еврокомисията е категорична, че това е последният и финален срок за изплащане на каквито и да е средства за България.

ПОЛОВИН МИЛИОН БЪЛГАРИ БЕЗ ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ И НЕДОФИНАНСИРАНЕ: ЧАКАТ НИ МАСОВИ ФАЛИТИ НА БОЛНИЦИ

Над 500 000 души в България не плащат здравни осигуровки. Близо 77% от клиничните пътеки в България в момента са остойностени под реалната си справедлива цена, а болничната помощ на практика работи при условия на силно недофинансиране и има реална опасност от масови фалити на болници.

ЗА ДА НЯМАМЕ ТРАНСПОРТЕН ХАОС, А СИСТЕМА: КАРАДЖОВ ПРЕДСТАВИ КЛЮЧОВИ РЕФОРМИ В СЕКТОРА (ВИДЕО)

Вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов представи важни реформи в транспортния сектор, които целят да няма транспортен хаос, а система. Основната идея е да се въведе единен електронен билет и синхронизация в разписанията на всички видове транспорт в България. Реформите са свързани с четвъртото и с петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и част от тях са заложени в изцяло нов Закон за обществения транспорт, който поставя пътникът в центъра на вниманието.

ЧУВСТВИТЕЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОХОДНОСТТА: ФОНДОВЕТЕ С КОМЕНТАР ЗА ГОТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ ВТОРАТА ПЕНСИЯ

В предлаганите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) няма нито един текст, който да не е в защита интересите на осигурените лица. Това коментира специално за Actualno.com Евелина Милтенова, председател на УС на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) по повод готвените промени, касаещи втората пенсия. Правителството в оставка предложи преди дни изменение и допълнение на КСО, което предвижда въвеждане на т. нар. мултифондов модел при капиталовия стълб на пенсионната система.

ОЩЕ ЛИ СМЕ ВЪВ ВАЛУТЕН БОРД, СЛЕД КАТО ВЪВЕДОХМЕ ЕВРОТО: ГОВОРИ СТЕФАН СОФИЯНСКИ (ВИДЕО)

След като от 1 януари 2026 г. въведохме официално единната европейска валута – еврото, а от 1 февруари то е единствената платежна единица у нас, още ли сме във валутен борд? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори човекът, който на практика въведе борда у нас - Стефан Софиянски, служебен министър-председател през 1997 г., дългогодишен кмет на София, депутат в няколко народни събрания и създател на Съюза на свободните демократи: “Ние сме в борд дотолкова, доколкото част от правилата, които сме приели, ще ги спазваме, но по принцип ние вече влизаме в друга система. Не е необходимо ние да се грижим. Вече трябва да отговаряме на условията, които ни поставя Европейската централна банка (ЕЦБ).

ЦЕНИТЕ В МАГАЗИНИТЕ НИ КАТО ВЪВ ВИЕНА: ОЧАКВАНИЯТА НА АТАНАС ПЕКАНОВ ЗА ДОХОДИТЕ НИ И ПАРИТЕ ОТ ПВУ

Преходът към еврото мина плавно, но не бива да мълчим и да не казваме, че не е имало проблеми, които бяха технически и логистични. Относно цените - общата инфлация намалява. Най-големият ръст е при услугите, например фризьорите. Тук и конкуренцията трябва да играе роля. Но виждам че и цените в магазините настигат тези във Виена. Това каза бившият служебен вицепремиер Атанас Пеканов в ефира на Нова телевизия.

БЪЛГАРИТЕ ИСКАТ ЕС ДА ГИ ПАЗИ, НО СЕ КОЛЕБАЯТ ДАЛИ ДА СА ЧАСТ ОТ НЕГО

Мнозинството от българите са оптимисти за бъдещето на света, на Европейския съюз и на собствената си държава, показват резултати от ново проучване на Евробарометър, изготвено за Европейския парламент чрез анкети във всички 27 държави членки. Данните сочат, че 51% от сънародниците ни гледат спокойно към бъдещето на планетата, което е със 7 процентни пункта повече от средното ниво за ЕС – на фона на войната в Украйна, още горещи конфликти по света и заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп за превземане на Гренландия.

И ТРЪМП, И РЮТЕ ПОДГОТВЯТ ТОАЛЕТНАТА ХАРТИЯ ЗА УКРАЙНА - КАКТО ИСКА ПУТИН (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна е успяла да договори западни гаранции за сигурност, които да влязат в сила при договаряне на мирно споразумение с Русия. Според Financial Times, всяко нарушение на бъдещото мирно споразумение от руска страна ще доведе до действия в рамките на 24 часа – започващи с дипломатическо предупреждение и продължаващи с украински военни контраудари. Ако Русия обаче не спре, ще се намеси "коалиция от желаещи", включваща няколко държави от ЕС, както и Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция. По-широка руска атака ще предизвика западна реакция с американска подкрепа, приблизително 72 часа след първоначалното нарушение. Само че Kyiv Independent коментира, че и досега администрацията на американския президент Доналд Тръмп не е уточнила как точно и с какви сили би подкрепила западни действия срещу руско нарушение на бъдещ мир в Украйна – за разлика от Франция и Великобритания, които са готови да разположат свои военни части в Украйна, макар и не близо до демаркационната линия. САЩ уж трябва да осъществяват мониторинг какво се спазва от бъдещите мирни споразумения.

ГЛЪТКА ВЪЗДУХ ЗА УКРАЙНА: ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ОДОБРИ СПАСИТЕЛНИЯ ПАКЕТ ОТ 90 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА КИЕВ

Военният фонд на Украйна ще получи жизненоважна парична инжекция, след като представители на 24 страни от ЕС се споразумяха за заем от 90 милиарда евро за финансиране на отбраната на Киев срещу Русия, съобщи в сряда председателството на Съвета. „Новото финансиране ще помогне да се гарантира силната устойчивост на страната пред лицето на руската агресия“, заяви в изявление кипърският министър на финансите Макис Керавнос. Съветът сега се стреми към бързо споразумение с Европейския парламент, което да позволи изплащането на първото плащане в началото на второто тримесечие на тази година. Днешното решение беше взето чрез процедурата за засилено сътрудничество с участието на 24 държави членки. Както стана ясно по-рано, в механизма отказаха да участват Чехия, Словакия и Унгария.

"НЕ МИР, А ПАУЗА ПРЕДИ НОВА ИНВАЗИЯ": БРИТАНСКО ИЗДАНИЕ ВИЖДА ОГРОМНА ГРЕШКА В МИРНИЯ ПЛАН НА ТРЪМП

Няма нищо по-опасно от мирен процес, който слага край на една война, но води до риск да започне друга. Президентът на САЩ Доналд Тръмп сякаш не осъзнава тази реалност, изпращайки своя доверен пратеник Стив Уиткоф да посредничи за сделка – каквато и да е сделка – между Русия и Украйна на следващия кръг от мирни преговори в Абу Даби, насрочени за сряда и четвъртък. Това пише в обширен материал британският The Telegraph.

ШПИОНАЖ В КОСМОСА: РУСИЯ ПРЕХВАЩА ЕВРОПЕЙСКИ СПЪТНИЦИ

Европейски експерти по сигурността смятат, че два руски космически апарата са прихванали комуникации от поне дузина ключови европейски спътници над континента. Според официални лица, цитирани от Financial Times подобни прехващания не само компрометират поверителната информация на спътниците, но и биха могли да позволят на Москва да манипулира траекториите им или дори да причини свалянето им.

ОТ АЛГОРИТЪМА ДО БОЙНОТО ПОЛЕ: AI СЕ ПРЕВРЪЩА В ТЕРМИНАТОР

Платформата за изкуствен интелект (ИИ), наречена Grok и разработена от платформата "X" на Илон Мъск, започва да навлиза в едни от най-класифицираните компютърни системи и разузнавателни бази данни на Пентагона. Системата ще събира "всички необходими данни", за да предоставя на американските военни стратези актуална оперативна информация, пише The Times. По този начин Мъск влиза през "задната врата" в най-мощната военна структура на планетата. За някои това може да изглежда като ексцентричност, а за други – като откровено безразсъдство. Още: Изкуственият интелект с нова роля - печели доверието на потребителите

ЗАГАДЪЧНИЯТ СИН НА ИРАНСКИЯ АЯТОЛАХ - ИЛИ КАК САНКЦИОНИРАН РЕЖИМ ГРАДИ ГЛОБАЛНА ИМПЕРИЯ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

На осеяната с дървета улица в Северен Лондон, известна като „Улицата на милиардерите“, множество разкошни имения, повечето от които празни, са разпръснати зад високи огради и заключени черни порти. Докато ученици минават покрай къщите, частни охранители патрулират отвън с тъмни автомобили. Зад луксозните фасади на тези къщи на Bishops Avenue се простира мрежа от интереси - от Техеран, през Дубай, до Франкфурт. Крайният собственик на тези активи, чрез множество фиктивни компании, е Моджтаба Хаменей, вторият син на иранския върховен лидер Али Хаменей, разказва агенция Bloomberg в свой репортаж, озаглавен „Как синът на иранския лидер изгради глобална империя на недвижимите имоти".