05 февруари 2026, 6:03 часа 298 прочитания 0 коментара
Туск не изключва Епстийн да е бил руски шпионин (ВИДЕО)

Полският премиер Доналд Туск не изключва сексуалният престъпник Джефри Епстийн да е бил руски шпионин. Полша стана първата страна, която създаде правителствена комисия за разследване на случая с досиетата "Епстийн". Публикуваните досега документи съдържат над 1000 файла, пряко свързани с руския деспот Владимир Путин, и около 9000, отнасящи се до Москва. Още: И Стивън Хокинг излезе отново в досиетата "Епстийн" - с твърдение, че е здраво забъркан

Управлявал ли е Епстийн част от богатството на Путин?

ФБР заяви, че разполага с информация, предполагаща, че Джефри Епстийн е управлявал част от богатството на руския деспот Владимир Путин. Известно е, че Епстийн е архивирал всички негови съобщения, имейли и документи. Той е съхранявал и видео и фото материали. Записвал е и снимал влиятелни западни лидери – президенти, премиери и ръководители на големи световни корпорации.

Все повече коментатори и експерти предполагат, че има голяма вероятност това да е била предварително организирана операция от руското КГБ – така нареченият „сладък капан“, заложен за елита на западния свят, особено на САЩ.

Не е нужно да обяснявам колко сериозно е за националната сигурност на Полша, че руското разузнаване може да е участвало в организирането на тази операция“, заяви Доналд Туск.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
