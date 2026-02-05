Спорт:

Джей Ди Ванс: Има нов световен ред, Тръмп иска да разтърси някои стари структури (ВИДЕО)

Има нов световен ред и Тръмп е готов да разтърси някои стари структури и съюзи. Това заяви в интервю американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. "Имам предвид НАТО, мисля, че Алиансът е много по-различен заради лидерството на Тръмп от това, което беше преди 10 години. На практика НАТО беше протекторат на Съединените американски щати", заяви той. 

Вицепрезидентът не пропусна отново да нападне Европейския съюз. "Европейците са толкова приятелски настроени, когато сме насаме и са готови да направят много отстъпки, а после публично ни нападат и казват: "Няма да работим с американците. Няма да правим нищо с американците". Съжалявам, но това е измислица", каза той.

"Всички знаем, че тази ситуация ще намери своето разрешение и смятам, че тази развръзка ще е добра за Европа, а още по-важно - ще е добра за САЩ", каза Ванс. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
