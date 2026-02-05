Джей Ди Ванс: Има нов световен ред, Тръмп иска да разтърси някои стари структури (ВИДЕО)

Има нов световен ред и Тръмп е готов да разтърси някои стари структури и съюзи. Това заяви в интервю американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. "Имам предвид НАТО, мисля, че Алиансът е много по-различен заради лидерството на Тръмп от това, което беше преди 10 години. На практика НАТО беше протекторат на Съединените американски щати", заяви той.
JD Vance on the new world order:— Clash Report (@clashreport) February 4, 2026
There’s a new world order and Trump is willing to shake up some old alliance structures.
I mean NATO I think is much different because of Trump’s leadership than it was 10 years ago.
It was effectively a protectorate of the United States of… pic.twitter.com/QiCNvchhsG
Вицепрезидентът не пропусна отново да нападне Европейския съюз. "Европейците са толкова приятелски настроени, когато сме насаме и са готови да направят много отстъпки, а после публично ни нападат и казват: "Няма да работим с американците. Няма да правим нищо с американците". Съжалявам, но това е измислица", каза той.
JD Vance on Europe:— Clash Report (@clashreport) February 4, 2026
The Europeans, they're so friendly in private and they're willing to make a lot of accommodations and then publicly they attack us and they say, “We're not going to work with the Americans. We're not going to do anything with the Americans.”
I'm sorry. It's… pic.twitter.com/CaUuASdKWZ
"Всички знаем, че тази ситуация ще намери своето разрешение и смятам, че тази развръзка ще е добра за Европа, а още по-важно - ще е добра за САЩ", каза Ванс.