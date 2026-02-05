Масови съкращения във "Вашингтон пост"

Вестник "Вашингтон пост" съкращава една трета от персонала в своя нюзрум и други отдели, което е сериозен удар за една от легендите на световната журналистика, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Медията започна в сряда мащабни съкращения, включващи закриването на спортната секция, на няколко кореспондентски бюра в чужбина и др. Промените бяха обявени от главния редактор Мат Мъри по време на онлайн среща с персонала.

Криза в медията

Това е сериозен удар за вестника, известен в историята с разкритията си за аферата "Уотъргейт", а в последно време и с агресивното си отразяване на съкращенията на федералните служители от президента Доналд Тръмп, както и за журналистиката като цяло.

На служителите в редакцията беше съобщено, че ще получат имейли, в които пише дали длъжността на съответното лице е или не е премахната. Представител на вестника потвърди, че една трета от персонала ще бъде съкратена, без да посочи колко общо служители има "Вашингтон пост".

Отделът за счетоводство на вестника ще бъде закрит, а отделът за новини от района на Вашингтон и редакционният персонал ще бъдат преструктурирани, съобщи Мъри на служителите. Подкастът "Пост Репортс" (Post Reports) ще бъде преустановен.

Мъри призна, че съкращенията ще предизвикат шок в системата, но посочи, че целта е "Вашингтон пост" да може да расте и да просперира отново.

"Вашингтон пост" днес предприема редица трудни, но решителни действия за своето бъдеще, което означава значително преструктуриране на цялата компания. Тези стъпки имат за цел да укрепят нашата позиция и да засилят фокуса ни върху предоставянето на журналистиката, която отличава "Вашингтон пост" и отговаря на очакванията на нашите читатели", заяви говорител на изданието.

Като частна компания, вестникът не разкрива колко абонати има, но се смята, че техният брой е около 2 милиона.

Тези мерки бяха очаквани от няколко седмици, след като се разчу, че вестникът е съобщил на своите спортни журналисти, които е трябвало да отразяват Зимните олимпийски игри в Италия, че няма да пътуват. След публичната реакция "Вашингтон пост" промени курса си и съобщи, че ще изпрати само ограничен брой служители.

Проблемите на вестника контрастират с тези на дългогодишния му конкурент в. "Ню Йорк Таймс", който процъфтява през последните години - до голяма степен благодарение на инвестиции в спомагателни продукти като платформата си за игри и сайтът си за продуктови препоръки. "Ню Йорк Таймс" е удвоил персонала си през последното десетилетие.

През последните седмици много от служителите на "Вашингтон пост" се обърнаха директно към собственика на вестника, милиардера и основател на "Амазон" - Джеф Безос.

Вестникът губи абонати отчасти поради решения, взети от него - оттегляне на подкрепата за Камала Харис по време на президентските избори през 2024 г. срещу Тръмп и е насочил обичайно либералните коментарни страници на вестника в по-консервативна посока.

Синдикатът на служителите на "Вашингтон пост", призова читателите да изпратят послание до Безос: "Стига толкова. Без персонала на "Вашингтон пост" няма "Вашингтон пост".