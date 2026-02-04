Отпуснаха над 25 милиона евро за пътна инфраструктура

Правителството в оставка реши на заседанието си в сряда да отпусне 25 564 594 евро за извършване на капиталови разходи по изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“ проекти.

Така се предоставя възможност за заплащане на изпълнени дейности за обекти, които са стратегически и от съществено значение за подобряване на качеството на транспортната инфраструктура и осигуряване на безопасни и качествени пътни връзки.

Средствата са за сметка на верифицирани и възстановени разходи по Програма „Транспортна свързаност” 2021-2027 г. След приемането и влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. за тях ще бъдат извършени промени по бюджета на МРРБ по реда на Закона за публичните финанси.

Още: Въвеждат еднодневна винетка от 3 февруари

Още: Пътните ремонти ще се координират с хотелиери и ресторантьори