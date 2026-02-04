Любопитно:

Клипове от гинекологичен кабинет в София също са качени в порносайтове

04 февруари 2026, 18:21 часа 279 прочитания 0 коментара
Клипове от гинекологичен кабинет в София също са качени в порносайтове

След случая с разпространени в порносайтове записи от козметични салони, граждани подават нови сигнали за заснемане на жени и в гинекологичен кабинет в София. По данни на сигналите, на видеата се виждат пациентки по време на гинекологичен преглед. Медицинските консултации са били записвани с камера, монтирана в ъгъл на кабинета, а част от клиповете са публикувани в платени сайтове за възрастни, съобщи Нова телевизия. 

От Министерството на здравеопазването информираха, че извършена незабавна проверка от Столичната регионална здравна инспекция е установила наличие на камера в проверявания кабинет. Още: "Повдигнати обвинения няма": Прокуратурата в Бургас за порнографските записи от салоните за красота

Кой е салонът?

Според информация на bTV кабинетът се намира в столичния квартал "Гео Милев". 

При проверката на място служителите на Столичната регионална здравна инспекция са съставили констативен протокол, като всички събрани материали ще бъдат предоставени на компетентните органи. 

От Министерството на здравеопазването призовават пациентите при съмнения за нерегламентирано поставени камери в помещения за медицински прегледи да подават сигнали до институцията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Порнография записи салон за красота лазерна епилация
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес