Клипове от гинекологичен кабинет в София също са качени в порносайтове

След случая с разпространени в порносайтове записи от козметични салони, граждани подават нови сигнали за заснемане на жени и в гинекологичен кабинет в София. По данни на сигналите, на видеата се виждат пациентки по време на гинекологичен преглед. Медицинските консултации са били записвани с камера, монтирана в ъгъл на кабинета, а част от клиповете са публикувани в платени сайтове за възрастни, съобщи Нова телевизия.

От Министерството на здравеопазването информираха, че извършена незабавна проверка от Столичната регионална здравна инспекция е установила наличие на камера в проверявания кабинет. Още: "Повдигнати обвинения няма": Прокуратурата в Бургас за порнографските записи от салоните за красота

Кой е салонът?

Според информация на bTV кабинетът се намира в столичния квартал "Гео Милев".

При проверката на място служителите на Столичната регионална здравна инспекция са съставили констативен протокол, като всички събрани материали ще бъдат предоставени на компетентните органи.

От Министерството на здравеопазването призовават пациентите при съмнения за нерегламентирано поставени камери в помещения за медицински прегледи да подават сигнали до институцията.