Повече права за потребителите: Връщаме покупки, платени онлайн

Когато потребителите извършат покупка през електронен магазин, но изберат да получат стоката от физически обект на търговеца, те запазват правото си на отказ от сделката в 14-дневен срок. То се дава от законодателя, за да се запознаем с качествата и характеристиките на продукта преди да платим. Това разясни основателят и двигателят на онлайн платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова.

Тя направи важното уточнение, че срокът да заявим желанието си за отказ започва да тече от момента на придобиването на стоката, а не на плащането.

Какво трябва да знаем?

"Голяма част от електронните магазини в момента имат съобщения, с които предупреждават, че може заради по-големия търговски оборот да не бъдат спазени обичайните срокове за доставка. Добре е и куриерските служби да отправят подобни послания към своите потенциални клиенти, тъй като хората ползват техните услуги и за да си разменят пратки, без непременно да са пазарували от някъде. Сделката може да има смисъл само ако пратката пристигне до определена дата", описа и обясни настоящата ситуация Руменова.

Експертът посочи, че правилата при забавено взимане от страна на потребителя или забавяне на доставката от куриера са описани в общите условия на електронните магазини, съответно – на куриерските служби.

"Обикновено се начислява такса за магазинаж. В други случаи стоката се връща при търговеца и клиентът трябва да плати разходите за услугата и в двете посоки", посочи тя.

Според Руменова е важна коректността и на двете страни. Потребителите следва да имат предвид, че сега офисите на куриерите са затрупани с пратки и е добре възможно най-скоро да взимат своите поръчки. А куриерските служби да направят необходимата логистика, включително удължаване на работното си време, тъй като много от офисите продължават да отварят в 9:00 часа, което не дава възможност на хората да вземат колетите си преди работа, например.

"Търговецът има задължение да държи информиран потребителя отнапред – още преди сключването на сделката, как ще протекат процесите, за да не се стига до ситуации да купим нещо за предстоящите празници, а то да пристигне през януари", каза още Руменова в отговор на въпрос имат ли право търговците да определят правилата за доставката, когато сме избрали този способ за пазаруване. "И двете страни трябва да бъдат коректни и с информацията, и с действията си една към друга", категорична бе тя.

