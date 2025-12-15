Габриела Руменова, "Ние, потребителите": Наложеният платеж е гарант за потребителите

В последните месеци се завъртя идеята да отпадне наложения платеж. Аз си мисля, че в България, където не са толкова дълги традициите на електронната търговия, наложеният платеж е най-големият гарант за потребителите. Това каза в сутрешния блок на БНТ Габриела Руменова, основател и председател на "Ние, потребителите". Според нея, ако имаме добра дигитална и потребителска култура, не би трябвало да се притесняваме да плащаме електронно, но по думите й у нас сякаш се подлъгваме и продължаваме, въпреки многото случаи, които стават известни.

Запитванията на потребителите преди празниците

Габриела Руменова предупреди, че няколко месеца преди коледните празници в платформата й "Ние, потребителите" пристигат запитвания от страна на потребители, които са пазарували по онлайн сайтове извън България, вкоито се твърди, че потребителите трябва да платят разноските по изпращане на пратката.

"На хората обикновено това им прилича на спам, защото много пъти в пощите си виждаме подобни писма. В случая става въпрос за реални писма и реални поръчки. Моят съвет е, ако получат подобно писмо, все пак да върнат лентата и да видят дали наистина имат, дори година назад, имат такава пратка. В много то случаите се оказва, че това е истина и те дължат тези пари", заяви Руменова.

Тя препоръча да си платим тези такси, за да не се стигне до по-сериозно усложняване.