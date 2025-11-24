С нови промени ще можем да се откажем от договор с мобилен оператор без неустойка?

Ще може ли пълноценно да се откажем от договор с мобилен оператор без неустойка при всяка индексация на цената и за какво да внимаваме при смяна на оператора? Промени в Закона за електронните съобщения вече дават повече възможности на потребителите.

Досега по-силната страна – мобилният оператор, имаше възможност да играе извън уговорките, без да е предвидена възможност за потребителя да се откаже без неустойки - голяма тежест, която се заплаща като вид вина, обясни пред БНР Габриела Руменова от платформата "Ние, потребителите". До промяната дължимите неустойки бяха в размер на до три стандартни месечни такси.

Сега мобилните оператори вече ще са задължени месец по-рано да уведомят потребителите за индексацията, а те ще разполагат с 2 месеца да заявят отказа си от услуги и прекратяване на договора без неустойки. Този отказ влиза в сила от момента да писменото уведомяване на оператора със съответно доказателство, че документът е входиран, уточни Руменова.

За спекулациите за прехвърлянето от един към друг оператор, който също индексира цените си, Габриела Руменова смята, че ще се създаде по-голяма динамика на пазара, защото всеки икономически оператор се бори за своите клиенти. "Те се борят за всеки клиент. Когато потребителите вече имат тази свобода – да се откъснат от тези договорни отношения, да се огледат на пазара и да видят какви са другите възможности – всеки оператор, за да привлече нов клиент, обикновено предлага преференциални условия, ще се замислят дали да индексират."

Руменова препоръча при сключване на нов договор с друг оператор да се внимава каква ще бъде крайната цена и да се следи дали не са включени допълнителни услуги, които първоначално са безплатни, а след това стават платени. Тя подчерта, че е неравноправна клауза и нелоялна търговска практика изискването потребителят да заяви желанието си да се откаже от тези предварително включени безплатни услуги, които впоследствие стават платени.

"Вземаме договора, четем, решаваме и тогава подписваме."

Основателката на платформата "Ние, потребителите" апелира потребителите да познават правата си, защото само така може да се промени пазарът.

