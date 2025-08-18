Прогноза за времето - 19 август 2025 г. (вторник)

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна и на места, главно в Централна България, ще има валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в източните райони – от североизток. Във вторник въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Южна и Източна България. Ще има условия и за градушки. Почти без валежи ще остане в по-голямата част на Дунавската равнина. Вятърът отново ще се ориентира от североизток, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София – около 25 градуса.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. Ще се повиши и ще се доближи до средното.

В планините и по морето

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в масивите в Югозападна България и Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18 градуса, на 2000 метра – около 12 градуса.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 38 мин. и залязва в 20 ч. и 22 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 44 мин. Луната в София изгрява в 1 ч. и 47 мин. и залязва в 18 ч. и 22 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.

Източник: meteo.bg