Срещата Тръмп-Путин:

След жегите и сухото време: Заоблачава се и идва дъжд

18 август 2025, 06:29 часа 468 прочитания 0 коментара
След жегите и сухото време: Заоблачава се и идва дъжд

Днес сутринта ще е предимно слънчева. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места в Западна и Северна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, като по-интензивни ще са явленията в планинските райони, съобщиха от НИМХ в сутрешната си прогноза за времето.  Почти без валежи ще остане в Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и временно силен и с него ще нахлува хладен въздух. В източните райони от страната вятърът ще остане от североизток - предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 28°.

Още: Проф. Георги Рачев с прогноза за бури и валежи: Ето кога и къде

Времето по планините и Черноморието

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и след обяд на много места в масивите от Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20°, на 2000 метра - около 14°.

Още: Помощ от небето: Заваля дъжд над големия пожар в Сакар

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Множество сигнали след бурята в Ловеч, паднало дърво затвори пътя с Троян (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
дъжд прогноза за времето захлаждане
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес