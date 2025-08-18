След жегите и сухото време: Заоблачава се и идва дъжд

Днес сутринта ще е предимно слънчева. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места в Западна и Северна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, като по-интензивни ще са явленията в планинските райони, съобщиха от НИМХ в сутрешната си прогноза за времето. Почти без валежи ще остане в Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и временно силен и с него ще нахлува хладен въздух. В източните райони от страната вятърът ще остане от североизток - предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 28°.

Времето по планините и Черноморието

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и след обяд на много места в масивите от Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

