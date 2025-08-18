Чадър, дъждобран, гръмоотвод: Прогнозата за времето до края на месеца с Николай Василковски

Днес и утре (18 и 19 август) има условия да паднат валежи и градушки на локални места. Очакваме те да са кратки и интензивни на места. До края на месеца времето ще е шарено, но все пак е края на август. Идва прохлада, която повечето от нас очакват. Не че няма да има жега, но няма да е така дълга, както беше досега. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Ще става ли за море?

По морето се очакват валежи днес и утре, какво и през почивните дни. Ще става за плаж, но ще има и валежи с гръмотевици. На юг ще си остане горещо, валежите се очакват по Северното Черноморие.

Дневните температури в този по-динамичен период ще се понижат. В понеделник захлаждането ще се усети в Западна и Централна България с температури под 30 градуса, докато на изток термометрите ще гонят 35. Във вторник и сряда в страната ще измерим между 26 и 31 градуса.

Според ранните прогнози в последните 10 дни на месеца ще е преобладаващо слънчево, но със серия преминаващи смущения. Такива се очертават около 23-25, след това - около 28 август и в последния ден на месеца - усилване на северозападните ветрове и условия за кратки летни бури.

В повечето от дните до края на месеца дневните температури ще са между 30 и 35 градуса. По-хладно в дните 18-20 и 24-25 август и по-топло – към 21-22 и 27-28 август.