"София прайд" обвини властта, че нарушава Конституцията: Не може да признавате само един вид семейство

След като парламентарната група на управляващата "Прогресивна България" изрази в своя декларация подкрепа за провеждането на ежегодното Шествие за семейството, от "София Прайд" реагираха с "дълбока загриженост".

Според тях шествието е "мероприятие, чиято програма изрично определя семейството и брака като изключително християнски институти, обвързани с една-единствена религиозна и "биологична" норма, като тази позиция изключва от понятието "семейство" всяко фактическо семейство, което не отговаря на тесен конфесионален и хетеросексуален образец".

Тазгодишният "София Прайд" е планиран за утре, 13 юни, като паралелно с него в София ще се проведе и шествието в подкрепа на традиционното християнско семейство.

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"Подобна декларация противоречи на духа и буквата на Конституцията на Република България, която гарантира равенство пред закона без оглед на вероизповедание, лично и обществено положение, и забранява привилегии или ограничения на основата на вяра или убеждения. Тя противоречи и на задълженията, поети от България като държава – членка на Европейския съюз, в т.ч. на Хартата на основните права, забраняваща дискриминация въз основа на сексуална ориентация, както е редица международни договори, по които Република България е страна", категорични са от "София Прайд".

"Управляващите не защитават, а изключват"

Според организаторите на прайда в България живеят десетки хиляди семейства, "изградени на различни ценностни основи – светски и религиозни, православни и неправославни, еднополови и разнополови".

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"Всяко от тях е реално. Всяко от тях отглежда деца, грижи се за възрастни родители, изпраща любим човек на работа сутрин и го посреща вечер. Когато управляваща партия призовава само един вид семейство да бъде "защитен" от институциите на държавата, то тогава тя не защитава – тя изключва. Тя изпраща послание, че останалите семейства са по-малко легитимни, по-малко достойни за закрила, по-малко "български"", пише още в позицията.

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От "София Прайд" настояват управляващите да помнят, че съгласно българската Конституция църквата и държавата са разделени, държавата дължи конфесионален неутралитет докато зачита значимостта и убежденията на различни религиозни и неизповядващи никаква вяра групи в обществото, а народните представители са избрани да представляват всички граждани на България – без изключение.

"Институционалната подкрепа за мероприятия с изрично дискриминационен и конфесионален характер не е "защита на традицията". Тя е употреба на публичен ресурс и политическа власт за легитимиране на нетолерантност. Ние ще продължим да защитаваме правото на всяко семейство в България – независимо от сексуалната ориентация, половата идентичност или религиозните убеждения на членовете му – да живее с достойнство, без страх и без институционална стигма. Призоваваме всички политически сили, гражданското общество и медиите да не нормализират изключването на граждани като политически инструмент", завършва официалната позиция.

"София прайд" и шествие за традиционното семейство блокират столицата (ВИДЕО)