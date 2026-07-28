"Службите се занимават с цените по морето": Гласове от МВР за "кухите" доклади на ДАНС без яснота и резултати

ДАНС произвежда "кухи" доклади относно заплахите за сигурността, в които прозира бездействие, неяснота и липса на реални резултати. Около тази теза се обединиха Николай Радулов, бивш секретар на МВР и преподавател по национална сигурност, както и Филип Гунев, бивш зам.-министър на МВР.

Радулов коментира съобщенията след Съвета по национална сигурност, който излезе с уверения, че няма непосредствена заплаха за сигурността на страната.

"Същите служби преди време бяха извикани и те заявиха, че няма да има война в Украйна и на същия ден тя избухна. Така че да не се окажем в такова положение, че единия ден да кажат, че няма опасност, а на другия ден на се появи опасност", предупреди той.

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По отношение на американските самолети в "Безмер" Радулов беше категоричен, че логистичните операции са част от военните действия.

"Кухите" доклади на ДАНС

Вчера беше оповестена некласифицираната част от доклад на ДАНС, според който в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за терористична дейност в България през 2025 г., има десетки идентифицирани като опасни лица, а руски шпиони са били експулсирани от страната.

Според Радулов докладът е прекалено мъгляв, всеобхватен и неясен, което е тенденция в последните години.

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"Следя внимателно годишните доклади на ДАНС от 20 години. Този доклад минава към широката сигурност - спекулации, цени. Т.е. опасности ни дебнат отвсякъде, но работа ли е на ДАНС да се занимава с всичко това? Например цените по морето", попита той.

Радулов посочи, че го притеснява тази "неопределеност" на докладите. "Има разработки, дела, които са предадени в прокуратурата и никога не научаваме за резултатите от тези дела. Те и в частта с класифицираната информация си пишат каквото им хрумне. И от тях нищо не се разбира", допълни той.

Радулов даде пример - обяснява се колко много руски шпиони има и са изгонени от страната. "Това е подход към шпиони с дипломатически прикрития. Ако нямат такова нещо, те се вкарват в затвора. Съмнявам се, че те просто виждат, че е руснак и решават за по-сигурно да го изгонят, за да не стане нещо", коментира експертът.

"Защо тези хора, посочени в доклада, не са в затвора", попита Радулов. Той не вярва, че има достатъчно доказателства за тяхна престъпна дейност и става въпрос просто за подсигуровка на службите.

Източник: БГНЕС

Гунев се съгласи с тези изводи. "Когато има липса на детайл в публичната версия на доклада, е трудно да разберем какво стои зад тези информации", потвърди той.

Той посочи и един пример за липса на резултатност от иначе прокламираните гръмки мерки в борбата с престъпността. "В секцията за финансовата сигурност - прехвърлили са към МВР за разследване близо 2 млрд. евро за пране на пари. От тях ние не сме видяли резултати за разследване нищо, и за 200 млн. евро дори", заяви Гунев.

Критичната ни инфраструктура е изключително уязвима

Гунев посочи някои от изводите в доклада. "В доклада на ДАНС се казва, че Иран е една от државите, които основно използва хибридни атаки и кибератаки, за да атакува страните, които намира за неприятелстки", обасни той.

И заяви, че едно от най-притеснителните неща в този доклад е уязвимостта на нашата критична инфраструктура, като в доклада на ДАНС ясно се казва, че много обекти от критичната инфраструктура подценяват атаките, не инвестират достатъчно в киберсигурност и не са готови. "Това включва обектите, които ни засягат всички нас - транспортна, енергийна, комуникационна инфраструктура", добави той.

В службите информация се трие и изчезва лесно

Радулов коментира и общите проблеми в службите - недокомплектът, остарялата техника и информационната уязвимост на базите данни.

"Във всички служби има недокомплект, независимо от заплатите. Проблем има и с капиталовите разходи, тъй като много служби работят с допотопна техника", заяви той.

"Ние виждаме, че даваме заплати на служителите в сектор "Сигурност", но изоставаме с технологиите в сферата сериозно. Нямаме изкуствен интелект, нямаме бази данни, които са сигурни. При нас възможността да изтриеш информация и да ползваш информация без следа, съществува", допълни Радулов.

Той потвърди, че в службите многократно се влиза и се трие информация от хора с достъп. "Постоянно информация, която трябва да я има, се оказва, че е изчезнала", заяви експертът.