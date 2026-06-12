Депутат на Радев: Съхраняването на традиционното семейство не е въпрос на личен избор

Парламентарната група на "Прогресивна България" изрази подкрепа за провеждането на ежегодното шествие за семейството. Това стана ясно от декларация от парламентарната трибуна. Декларацията на групата на Радев беше в контекста на противопоставянето на двете шествия в събота - "София Прайд" и шествието за семейството. Зам.-председателят на групата на "Прогресивна България" в 52-ото Народно събрание Слави Василев изтъкна, че съхраняването на традиционното семейство "не е въпрос на личен избор, а стълб на националната ни сигурност, идентичност и бъдеще".

Мълчаливо мнозинство

Той смята, че хората, които изповядват тези ценности, рядко получават думата и нужната за това трибуна.

"Тъкмо за това избираме да застанем зад ценностите на мълчаливото мнозинство от хора, които се опитват да отстояват традициите, а не да ги деконструират, както е модерно напоследък", смята Василев.

Той посочи, че "Прогресивна България" избира да е глас именно на тези хора.

Семейството е ключово

Депутатът от "Прогресивна България" заяви, че признават ключовата ролю на семейството и напомнят, че според Конституцията бракът е доброволен съюз между мъж и жена., а майчцинството, раждането и отглеждането на деца са под закрилата на държавата и обществото.

"Бъдещето на България не се кове в модерните идеологически течения, а в българския дом, където се раждат и възпитават следващите поколения", заяви още Василев. ОЩЕ: Държавата праща гвардейския оркестър на шествието за семейството