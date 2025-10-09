Войната в Украйна:

Успокоява ли се вятърът? Времето утре - 10 октомври 2025 г.

09 октомври 2025, 14:02 часа 114 прочитания 0 коментара
Успокоява ли се вятърът? Времето утре - 10 октомври 2025 г.

На 10 октомври 2025 г. минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°. Утре облачността над страната ще е променлива, на места по-често до предимно слънчево. Значителна ще е над планинските райони и над западната половина от страната, но само на отделни места в планините ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Западна България и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 16°, показва прогнозата за времето.

Отмина ли опасността от наводнения? Седмична прогноза за времето за 6-12 октомври 2025 г. 

Значителна облачност в планините

Над планините облачността ще е значителна, а високите върхове и открити части ще бъдат в облачния слой. На места, главно в масивите в западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Слънце над морето

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18°-20°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: От отрицателни до летни температури. Месечна прогноза за времето за октомври 2025 г.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес