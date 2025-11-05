Времето утре - 6 ноември 2025 г.

На 6 ноември 2025 г. ще остане облачно с валежи, на повече места и по-значителни - в Източна България, а след обяд - и в Централна. Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България - до умерен от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София - около 8°, максималните - между 10° и 15°, в София - около 11°. Атмосферното налягане още ще се понижи и ще доближи средното за месеца, показва прогнозата за времето.

По Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По-значителни ще бъдат валежите по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 14°-16°. Температурата на морската вода е от 14° в района на Шабла до 18° към Ахтопол.

Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни - в източната част на Стара планина, Странджа и Сакар. Над 1700-1800 метра валежът ще бъде от сняг. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите части на планините - от запад-югозапад, вечерта - от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 2°.

