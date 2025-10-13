Войната в Украйна:

Завръща ли се лятото? Времето утре - 14 октомври 2025 г.

13 октомври 2025, 12:33 часа 281 прочитания 0 коментара
На 14 октомври 2025 г. облачността над страната ще се задържи предимно значителна, със слаби превалявания през деня на отделни места в източните и планинските райони. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над Югозападна България. През нощта вятърът ще е слаб от запад-югозапад, а утре – слаб до умерен от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°. В София минималната температура ще бъде около 7°, максималната – около 15°, показва прогнозата за времето.

 Седмична прогноза за времето от 13до 19 октомври 2025 г. 

Сняг в планините

Над планините облачността ще е предимно значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд, над около 2400 метра – от сняг. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра – около 4°.

Дъжд над морето

Над Черноморието облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
