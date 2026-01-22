Живко Тодоров: Всяко решение в община Стара Загора се взема в интерес на децата

Учениците от 11 ОУ „Николай Лилиев“ в Стара Загора няма да бъдат пребазирани на този етап, а преместването им във връзка с предстоящите строително - монтажни работи, ще се осъществи през пролетта. Това стана ясно днес след работна среща с участието на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров и заместник-кмета с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова.

„За мен е важно новите условия на учебния процес да бъдат щадящи и да не създават риск за физическото и психическото здраве на децата“, подчерта в началото на срещата кметът Живко Тодоров.

За сградата на 11 ОУ „Николай Лилиев“ е сключен 12 месечен договор за изпълнение на строително-монтажни работи, като изпълнителят вече е избран. Проектът се финансира от Националния доверителен екофонд. В отговор на изразени притеснения от страна на родителите, по време на срещата бяха обсъдени различни варианти за организация на учебния процес в периода на ремонта. Срокът за изпълнение на проекта е 365 дни, като финалният такъв е май 2027 г.

Предвижда се при бъдещото пребазиране учениците от I до IV клас да бъдат обучавани целодневно в ОУ „Железник“, като ще бъде осигурен организиран транспорт за сметка на Община Стара Загора. Учениците от V до VII клас ще бъдат пребазирани в други основни училища, като ще се спазва принципът да не се смесват различни възрастови групи и отново с осигурен транспорт.

Общо близо 300 ученици от 11 ОУ следва да бъдат обхванати в организация, която да гарантира нормален, спокоен и сигурен учебен процес. Ръководството на Община Стара Загора продължава активната работа по темата в диалог с родителите и с внимание към техните опасения и предложения.

Кметът Живко Тодоров е договорил с фирмата изпълнител ремонтът да бъде извършен в рамките на заложения по проекта срок, при стриктно спазване на всички поети ангажименти.