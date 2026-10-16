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Запалиха коли на ДПС в Търговище: Партията призова МВР и прокуратурата за незабавни действия (СНИМКИ)

16 октомври 2026, 13:53 часа 1011 прочитания 0 коментара
Снимка: ДПС
Запалиха коли на ДПС в Търговище: Партията призова МВР и прокуратурата за незабавни действия (СНИМКИ)

Снощи два служебни автомобила на ДПС в Търговище са били брутално подпалени, докато са паркирани в непосредствена близост до партийния офис и жилищна сграда, съобщиха от пресцентъра на партията. Колите са били залети с леснозапалима течност в двигателната част, което е създало сериозен риск не само за имуществото, но и за живота и здравето на живущите в района.

"В навечерието на демократични избори подобни прояви ни връщат към мрачни времена, които вярвахме, че са останали в миналото. Насилието, сплашването и опитите за противопоставяне нямат място в едно демократично общество!", се посочва в позиция на Областната организация на ДПС Търговище по повод случилото се.

Според тях демокрацията не може да съществува там, където страхът и насилието се използват като средство за натиск. Те подчертават в своята позиция, че никой няма право да застрашава човешкия живот и да посяга на правото на свободно политическо участие.

"ДПС ще продължи да защитава правата и свободите на всички български граждани. Те са изконни човешки ценности, а свободата, достойнството и сигурността на всеки български гражданин трябва да бъдат гарантирани!", категорични са от партията на Делян Пеевски. 

Снимка: ДПС

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Призив към МВР и прокуратурата

Партийната структура на ДПС в Търговище призовава за незабавни, обективни и адекватни действия от страна на Министерството на вътрешните работи, Областната дирекция на МВР в Търговище, Прокуратурата на Република България, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и всички компетентни институции.

"Очакваме бързо и пълно разследване, установяване на извършителите и подвеждането им под отговорност", призовават още от ДПС - Търговище. ОЩЕ: "Хората ги е страх да отидат до магазина": ДПС призова Демерджиев да поиска оставката на шефа на ОДМВР - Кърджали

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ДПС МВР Търговище прокуратура запалени коли
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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