Започна последният прием на заявления за инвитро в Търговище

В Търговище започва трети и последен за годината прием на документи за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми. Документи се подават до 30 септември в Центъра за административно обслужване на Общината. Одобрените кандидати могат да получат до 1789,52 евро за изследвания и инвитро процедури, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

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Изискванията

Според изискванията кандидатите трябва да бъдат български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на общината през последната една година. Те не трябва да имат задължения към държавата или местната хазна, както и да не са с прекъснати здравноосигурителни права. При тях трябва да е налице доказан стерилитет, лечим единствено с методите на асистираната репродукция.

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След първите два приема на документи, обявени през март и юни, общо десет двойки бяха одобрени за финансиране. Очаква се заявленията от текущата сесия да бъдат разгледани от комисията към Общинския съвет, която да излезе с решение до средата на октомври.

Помощ

През изминалата 2025 г. от общинския фонд бяха подпомогнати 15 двойки, през 2024 г. – 19, през 2023 г. – 8, а през 2022 г. – 9 двойки. Общо 26 деца са родени с подкрепата на общинския фонд от създаването му през 2013 г. до момента. Последните данни, постъпили в администрацията, са за момченце, родено в края на месец януари 2026 г. Правилникът за финансово подпомагане и образци на необходимите заявления са публикувани в сайта на Община Търговище.

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