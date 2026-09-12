Кампания за кастрация на женски котки в област Търговище

Фондация „Нов старт за животните в нужда“ организира традиционната кастрационна кампания за женски котки, която обхваща цялата област Търговище. Инициативата се провежда за поредна година благодарение на дарители и отчита засилен обществен интерес, като през последните седмици са постъпили десетки запитвания от граждани, информира председателят на фондацията Йоанна Драгнева.

Талони

Раздаването на талоните за кампанията започва на 14 септември във ветеринарна клиника „Витавет“ в града. Желаещите могат да получат до два талона на човек и да запишат час съобразно графика на лекарите. От организацията уточняват, че записването става само на място.

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Собствениците и загрижените граждани заплащат потребителска такса от 20 евро за процедурата, а при необходимост от транспортна клетка се оставя депозит, който се възстановява при връщането ѝ. Самите кастрации започват на 15 септември, уточняват организаторите. Опитът от минали издания показва, че наличните талони се изчерпват за по-малко от седмица, отбеляза Драгнева.

Всяко животно, преминало през кампанията, освен кастрация получава обезпаразитяване и задължително купиране на едното ухо, което служи като знак, че котката е обработена. Транспортът до клиниката и обратно е ангажимент на гражданите.

Ползи

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Организаторите изтъкват, че редовното провеждане на подобни кампании носи редица дългосрочни ползи. На първо място, кампаниите допринасят за хуманното регулиране на популацията. Ежегодните кастрации са най-устойчивият метод за предотвратяване на свръхпопулацията на бездомните животни и намаляване на броя на изоставените котета по улиците, отбелязват от фондацията.

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Инициативата допринася и за превенцията на заболяванията и контрола върху тях. Обезпаразитяването и медицинската грижа подобряват общото здравословно състояние на животните и ограничават разпространението на инфекции в населените места. Не на последно място, чрез ежегодните кампании се повишава културата на грижа и се възпитава отговорно отношение у гражданите към домашните и безстопанствените животни.

Акцията е втора за годината. До момента чрез инициативите на фондацията са кастрирани повече от 800 женски котки от областта.

Снимки: Envato

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