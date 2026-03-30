Река преля в Търговищко, има опасност от наводнение

Значително повишаване на нивото на река Черни Лом е регистрирано през последните часове в района на село Априлово, община Попово. На места е излязла от коритото си и е налице преливане вследствие на обилните валежи, съобщиха от Областната администрация в Търговище, цитирани от БГНЕС.

Временен щаб е създаден на място в поповското село Априлово, където река Черни Лом излезе на места от коритото си заради обилните валежи през последните часове. Няма данни за пострадали хора или необходимост от евакуация, но са водата е заляла двоворете на къщите.

По указания на служебния социален министър Адемов екипи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) са на място в селото. На терен е създадена организация за координирани действия между отговорните институции, като функционира и временен щаб. Служители на дирекция „Социално подпомагане“ – Попово, следят обстановката и са в готовност да реагират при необходимост, тъй като нивото на реката остава високо.

На място работят екипи на Областната дирекция на МВР, представители на общината, както и служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Кметът на населеното място съдейства активно за своевременното уведомяване на населението и при необходимост предприема действия по евакуация на засегнати граждани.

Областният управител на област Търговище Радослав Бойчев, пътува към засегнатия район, за да се запознае на място със ситуацията и да координира предприемането на необходимите мерки.

От Областната администрация призовава гражданите да спазват указанията на компетентните органи и да избягват рискови зони в засегнатите райони.

