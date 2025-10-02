София Филм Фест гостува в Търговище с избрани български и европейски филми

За екипа на София Филм Фест е привилегия да продължи партньорството с Община Търговище в мисията да изграждаме вкус към стойностно кино. "София Филм Фест на път – Търговище" кани зрителите на специално подбрани филми на голям екран в Кино "Ларго". Входът е свободен! "София Филм Фест в Търговище" е проект на Арт Фест/София Филм Фест, реализиран с финансовата подкрепа на Община Търговище по програма "Култура Плюс", като част от "София Филм Фест на път 2025", с подкрепата на ИА "Национален филмов център" и паневропейската верига киносалони Europa Cinemas.

Кои филми ще гледаме в Търговище

Кадър от филма "Клопка", източник: Purple Rain Distribution

Фестивалът започва на 17 октомври (петък) в 18:00 часа с новия български филм на режисьорката Надежда Косева – "Клопка". Създаден като копродукция между България и Германия, проектът е представян в програмата на София Мийтингс, както и на пазарите в Сараево и Сан Себастиан. Тази история среща зрителите с особен герой – Божека е чешит със силно развито чувство за собствено достойнство, който живее усамотено на брега на река Дунав в хармония с природата и животните в малкия си своеобразен зоопарк. Когато местният олигарх, с подкрепата на кмета и началника на полицията, започва печеливш за него, но опасен за хората проект за хранилище за ядрени отпадъци край града, Божека се оказва единственият човек, който може и смее да му се противопостави...

Надежда Косева създава "Клопка" по сценарий на Боян Папазов, като в главната роля е Александър Трифонов, обран и изключително силен в изпълнението си. Във филма участват още Яница Атанасова, Дан Николов, Михаил Стоянов, Камен Калев, Николай Тодоров, Николай Чобански. Зад камерата е операторът Кирил Проданов, художник е Ивелина Минева, музиката е на Ашер Голдшмит, за звука отговарят Момчил Божков и Андреас Хилдебранд, а монтажът е дело на Нина Алтъпармакова. Продуценти са Владимир Андреев (БЪРЪ Филм), Херберт Шверинг и Кристине Кяук (Койн Филм, Германия), с подкрепата на ИА Национален филмов център и в копродукция с БНТ.

Надежда Косева ще бъде специален гост в Търговище, ще представи филма и ще бъде на разположение за разговор с публиката след края на прожекцията.

Кадър от филма "Прекрасни дни", източник: Арт Фест

Програмата продължава на 17 октомври (петък) в 20:00 часа с творбата на легендарния режисьор Вим Вендерс "Прекрасни дни". В Кан’23 филмът бе номиниран за "Златна палма" и удостоен с наградата на Екуменическото жури, а Коджи Якушо получи приза за най-добър актьор. "Прекрасни дни" бе и сред претендентите за "Оскар" за най-добър международен филм. Сюжетът проследява Хираяма – чистач на тоалетни в Токио, който пътува между различните си работни места, а саундтракът на живота му е съставен от класическа рок музика, подбрана лично от Вендерс. Поредица от неочаквани срещи внезапно разкриват част от миналото на героя. Филмът е дълбоко вълнуващ разказ за откриването на красота в ежедневието – не пропускайте срещата с поетичната творба на Вим Вендерс.

Кадър от филма "Титина", източник: Арт Фест

Вторият фестивален ден – 18 октомври (събота) започва в 16:00 часа с "Титина" – чудесна анимационна история на режисьорката Кайса Нес, която разказва за едно легендарно куче и неговия стопанин Умберто Нобиле, инженер на дирижабли от ХХ век. Копродукцията между Норвегия и Белгия е вдъхновена от реални събития от преди век – прочутият изследовател Роалд Амундсен се свързва с Нобиле и му поръчва дирижабъл, с който има амбицията да покори Северния полюс. Италианският любител на приключения взима със себе си Титина и се присъединява към експедицията, запътила се към едно от най-интригуващите, неизследвани кътчета на Земята. Походът е успешен, а тази авантюра е пресъздадена през погледа на знаменитото куче Титина. Филмът е озвучен на български език и е изключително подходящ за деца и техните родители!

Кадър от филма "Всичко си има край", източник: Арт Фест

Съботната програма на 18 октомври продължава от 18:00 часа с най-новия филм на легендарния хърватски режисьор Райко Гърлич "Всичко си има край", който съчетава политически трилър, романс и сатира и има силно послание по отношение на корупцията в обществено-политическата сфера. Със своя гняв към срастването на властта и олигархията филмът е особено актуален у нас. Сценарият е написан от Анте Томич и Райко Гърлич по произведения на писателя Мирослав Кърлежа. "Всичко си има край" е копродукция между Хърватия, България (РФФ Интернешънъл), Сърбия и Черна гора с подкрепата на ИА "Национален филмов център". В главните роли са Живко Аночич, Борис Исакович, Йелена Джокич, Емир Хаджихафизбегович. Във филма участва и българската актриса Анжела Недялкова. Звукозапис на терен и мишунг – Момчил Божков. Част от постпродукцията е реализирана в Доли медия студио, които са и национални копродуценти на филма. Продуцент от българска страна е Стефан Китанов, създател и директор на София Филм Фест.

Източник: София Филм Фест

На 19 октомври (неделя) третият фестивален ден започва в 16:00 часа с прожекция за почитателите на документалното кино – най-новата творба на Станимир Трифонов "Мила родино", показана за първи път през месец март в София. Киноразказът е посветен на един изключителен българин – Цветан Радославов. През есента на 1885 година той се завръща в България от учение в Прага и Виена, където по-рано е написал "Мила Родино". Тази прекрасна песен се разпростира по всички кътчета на страната и за кратко завладява българските сърца... Документалният филм на Станимир Трифонов, по сценарий на Петър Русев, проследява живота на изтъкнатия ерудит и историята на националния ни химн. Оператор е Кирил Проданов, музиката е дело на Йордан Гошев, продуцент е Доли медия студио. Филмът получи почетен диплом на фестивала "Златен Ритон" 2024.

Кадър от филма "Защото обичам лошото време", източник: Арт Фест

Финалът на програмата за 2025 година ще бъде на 19 октомври (неделя) в 18:00 часа с българския филм, спечелил сърцата на публиката на 28-ия София Филм Фест през март – "Защото обичам лошото време", пълнометражен дебют на сценаристката и режисьор Яна Лекарска. Главните роли във филма са поверени на Неда Спасова и Владимир Михайлов – техните герои се срещат отново след 20 години в един дъждовен пролетен ден в крайморското градче, където са прекар­вали лятото като деца. Двамата заедно преоткриват миналото, което може би ще про­мени бъдещето им. Оператор на филма е Младен Минев, музиката е на Борис Карадимчев, в роли ще видим още Елени Декидис, Боряна Пунчева, Веселин Ранков, Иван Бърнев. Продуценти на "Защото обичам лошото време" са братя Калинови.

Авторката на филма Яна Лекарска ще бъде специален гост на публиката в Търговище и ще бъде на разположение за разговор след края на прожекцията!