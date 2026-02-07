След спорни съдийски решения: Лудогорец обърна Локо София на лошия терен в "Надежда"

Лудогорец постигна ценен успех с 3:1 над Локомотив София в двубой от 20-ия кръг на Първа лига. На лошия терен на стадиона в столичния квартал "Надежда" Спас Делев откри резултата в осмата минута. В началото на второто полувреме Ивайло Чочев възстанови паритета. В 59-ата минута Петър Станич осъществи пълния обрат с гол от дузпа. В заключителната фаза Руан Круз сложи точка на спора. Срещата бе белязана и от спорни съдийски решения.

Удар без топка на Ерик Маркус бе подминат от реферите в средата на първата част. След почивката Доминик Янков се размина със санкция за изритване на противник - отново без топка. За сметка на това ВАР се намеси в 78-ата минута, когато Раян Бидунга получи директен червен картон.

ОЩЕ: Хаджиевски: Показахме, че Спартак има сърце! Илиан Илиев с притеснителни новини за Черно море

Лудогорец обърна Локо София

Гостите наложиха темпото си от самото начало. Текпетей и Андерсон се отчетоха с неточни изстрели. В осмата минута домакините отговориха по най-добрия начин. Дуарте изчисти центриране на Янков на крака на Делев, който с воле прониза Падт за 1:0. Не след дълго Чочев уцели греда. В 26-ата минута Лангунджич се строполи на земята след удар в лицето от Маркус. ВАР обаче реши, че няма защо да привиква главния съдия Драгомир Драганов.

На Маркус му се размина

В 30-ата минута Делев опита още веднъж да вкара с удар от въздуха, но не намери вратата. До почивката Маркус и Нареси пропуснаха да изравнят. В първите секунди от втората част Лудогорец все пак възстанови паритета. Защитата на Локо София не се ориентира, а обичайният заподозрян Чочев реализира.

Изритване без топка на Янков не бе санкционирано

В 58-ата минута разградчани получиха дузпа за игра с ръка на Минчев. Зад топката застана Станич, който осъществи пълния обрат. Десет минути по-късно шут на Спас Делев от пряк свободен удар бе спасен от Серджио Падт. Последва още една спорна ситуация. Доминик Янков изрита без топка резервата Норейра. Бразилецът се строполи на земята, но ВАР и този път си замълча.

ВАР най-накрая се намеси и "изгони" Бидунга

В 77-ата минута обаче видео арбитрите се намесиха. Те извика главния рефер за нарушение на Бидунга, за което защитникът бе получил жълт картон. Драганов изгледа положението и реше да декорира бранителя в червено. Любопитното е, че Бидунга удари без топка съперника след фала си, но ВАР не показа това на главния съдия, а само нарушението. До края на мача Круз засече подаване на Станич за крайното 3:1.

ОЩЕ: 10 храбри "соколи" удържаха Черно море! Големи пропуски костваха ценни точки на "моряците"