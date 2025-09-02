Смениха директора на театъра в Търговище, ето кой е новият ръководител

Драматичният театър в Търговище открива творческия сезон с нов директор и премиерата на постановката "Антигона", съобщават от културния институт. Актьорът Димитър Мартинов поема поста директор, наследявайки досегашния ръководител Владимир Петков, чийто мандат приключи. Той ще изпълнява длъжността до провеждането на конкурс за титуляр, допълват от театъра. С назначението си Димитър Мартинов бележи началото на нов етап за театъра. Той има за цел да обнови художествения облик, да създаде нови партньорства и да направи театъра по-активна част от културния живот на града.

Снимка: Държавен Драматичен Театър Търговище/Facebook

"Искам, освен редовните зрители, в театъра да влязат и повече млади хора. Вярвам, че това може да стане, като предложим по-голямо жанрово разнообразие и представления на камерна сцена", отбеляза Мартинов, цитиран от БТА.

Първото голямо събитие под новото ръководство е откриването на новия творчески сезон на 12 септември с премиерата на спектакъла "Антигона". Представлението, режисирано от Денислав Янев, е по текстове на Есхил, Софокъл и Виктор Франкъл и обещава модерна и дълбока интерпретация на класическата драма.

Кой е Димитър Мартинов

Димитър Мартинов завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Крикор Азарян. Има дългогодишна сценична кариера с участия в над 13 театъра в страната, включително на столични сцени.

Преподавал е актьорско майсторство и сценична реч в НАТФИЗ и в Нов български университет. Работил е с едни от емблематичните творци в българския театър, сред които Леон Даниел, Иван Добчев, Маргарита Младенова, Борислав Чакринов и други.