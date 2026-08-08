В Търговище активираха BG-Alert заради жега над 40 градуса

Областният управител на Търговище активира днес системата BG-Alert за предупреждение на населението за очаквани високи температури.

Известието жителите на областта и преминаващите през територията ѝ получават в рамките на 1 час – в интервала между 11:00 и 12:00 часа, заяви областният управител Илко Илиев. По негови думи целта е своевременно да бъдат информирани хората за очакваните екстремни температури, които се очаква да достигнат и надхвърлят 40 градуса.

Областният управител посочи, че системата BG-Alert трябва да се използва при необходимост. Според него, за да не се създава стрес сред хората, те трябва да са запознати с нея и начина, по който да реагират при получаване на известие. При вземането на решение за изпращане на подобно предупреждение е отчетена степента на очакваните температури, каза той.

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Това е първият път, при който областен управител на област Търговище активира системата за предупреждение на населението, допълни още Илко Илиев пред БТА.

Преди дни Общината и пожарната служба в Търговище призоваха гражданите за повишено внимание заради високите температури и опасността от пожари.

По данни на Метеорологичната обсерватория в Търговище най-високата температура през август е била 40,3 градуса, измерена през 1958 г.

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