Дариха модерно оборудвана линейка на болницата в Търговище

Модерно оборудвана линейка получи като дарение областната болница в Търговище. Това съобщи изпълнителният директор на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Търговище д-р Иван Светулков. Линейката е оборудвана с цялата нужна апаратура за реанимация, като има кардиограф, дефибрилатор, кислородна линия, аспирационна помпа и други апарати.

"До момента МБАЛ – Търговище разполага с две линейки, които са на много години", каза д-р Светулков. По думите му те представляват по-скоро носилка на колела, докато този автомобил е оборудван така, че да позволи да се осъществява специализиран медицински транспорт, дори на хора с животозастрашаващи състояния. "Новата линейка е сравнима с тези, с които разполага Центърът за спешна помощ", посочи той, цитирана от БТА.

От своя страна кметът на Търговище Дарин Димитров подчерта, че медицината става все по-интензивна – изисква се все по-бърза реанимация, бързо достигане на мястото, където ще се прилага медицинската помощ. "Винаги има нужда от нови и модерни средства за лечение, които да бъдат адекватни на съвремието ни", каза той и благодари за направения жест.

На дарителите д-р Светулков благодари както от името на колектива на болницата, така и името на обществеността на град Търговище и на област Търговище, които при необходимост ще могат да се ползват от придобивката.